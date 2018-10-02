Решением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выделены средства на закупку высокотехнологичного оборудования – интерактивного стола «Пирогов», предназначенного для обучения студентов и уже действующих медиков. Стол разработан врачами, инженерами и IT-специалистами СамГМУ. Столы установлены в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной, в Тольяттинском медицинском колледже и в его филиале в селе Кинель-Черкассы.

Комплекс представляет собой интерактивное 3D-пособие для изучения таких естественно-научных дисциплин как топографическая и патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология. Тело человека в «Пирогове» представлено в натуральную величину. Программа включает в себя более 4 тысяч 3D-моделей внутренних органов, связочного аппарата, элементов скелета, с которыми можно работать интерактивно: рассматривать строение, в том числе на клеточном уровне, сегментировать, сравнивать норму и патологию, а также проводить диагностику заболеваний по деперсонализированным снимкам КТ, МРТ, УЗИ реальных пациентов. При помощи модуля «Проверка знаний» преподаватель может проводить тестирование на качество усвоенного материала.

«Современным студентам неинтересно изучать, к примеру, анатомию, по традиционным печатным пособиям. При этом важно понимать, что от усвоения материала по базовым дисциплинам во многом зависит конечный результат подготовки специалиста. Технологии не могут заменить классического медицинского образования, однако могут сделать образовательный процесс интерактивным, помочь преподавателям дополнить и разнообразить курс по той или иной дисциплине, мотивировать студентов к обучению, – рассказала директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина. – Важно, что руководство региона поддерживает тренд на цифровизацию медицинского образования. Благодаря этому у нас есть возможность внедрять передовые методики преподавания и технологии».

Подобный опыт внедрения отечественных разработок, созданных на базе университета, является новшеством для России. О востребованности продукта, его конкурентоспособности и преимуществах перед аналогами говорят цифры: более 80 столов «Пирогов» закуплены вузами, школами медико-биологического профиля России и стран СНГ.

«Уникальность стола «Пирогов» в том, что он создан врачами для врачей. Мы понимали потребность в принципиально новом образовательном продукте и вместе с высококвалифицированными IT-специалистами и инженерами, изучив мнения студентов и преподавателей, разработали интерактивное пособие, – подчеркнул директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов. – Мы совершенствуем программное обеспечение, добавляем новый контент. Таким образом, школы, колледжи и вузы, на базе которых установлен стол, получают доступ к современному продукту, который отвечает мировым образовательным стандартам».