Сервис отметил «юбилейный» отзыв, а также подготовил ежегодную аналитику о самых популярных медицинских специальностях среди россиян. Самый большой сайт с отзывами о врачах и клиниках в России собрал рекордное количество откликов пациентов, зафиксировав двухмиллионный отзыв. Пациентка оставила отзыв маммологу Александру Поликарпову в клинике города Кемерово, поблагодарив за профессионализм.

«За десять лет работы портала мы собрали два миллиона отзывов пациентов, и эта цифра продолжает расти. При том, что порядка 30% отзывов отклоняются модераторами на этапах первичной и вторичной проверки. Хочу отметить, что положительных отзывов о работе врачей с каждым годом становится все больше и больше – редко встречаются острые прецеденты или конфликтные ситуации. Мы видим, что доктора сконцентрировались на пациентоцентричности, эффективных коммуникациях, ведут диалог и меняют свою парадигму мышления», – комментирует Сергей Федосов, сооснователь «ПроДокторов».

По итогам 2020 года на сайте «ПроДокторов» аналитиками было зафиксировано 152 млн визитов, что на 12% больше статистики 2019 года (136 млн визитов). Самым посещаемым месяцев стал октябрь – 14,6 млн просмотров, а самым «спокойным» месяцем – май с 8,2 млн просмотров. Всего россияне в 2020 году оставили 354 645 отзывов, а самыми популярными специальностями, которые ищут на сайте, по-прежнему остаются:

гинекологи — 4,6 млн просмотров;

неврологи — 4,56 млн просмотров;

гастроэнтерологи — 2,88 млн просмотров;

дерматологи — 2,51 млн просмотров;

психотерапевты — 1,45 млн просмотров.

Москва и Московская область занимают первое место в рейтинге активных регионов, жители которых оставляют отзывы о врачах. В 2020 году жители области стали реже оставлять мнения о врачах, их количество по сравнению с 2019 годом сократилось на 27% (с 97 222 шт. до 71 386 шт.). ТОП докторов по итогам 2020 года в Москве и области не совпадает с общероссийской статистикой:

на первом месте гинекологи (55 227 запросов);

вторую строчку занимают гастроэнтерологи (32 140 запросов);

на третьем месте — неврологи (32 072 запросов);

на четвертом — стоматологи (29 286 запросов).

На втором месте в рейтинге регионов – Краснодарский край, на третьем – Санкт-Петербург и область. Также в десятку самых активных регионов вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская область.