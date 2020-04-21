Практикующие врачи портала probolezny.ru достигли отметки в 500 опубликованных статей о заболеваниях и продолжают работу над новым материалом под руководством научного и литературного редакторов.

Желание людей знать больше о собственном организме, здоровье и его проблемах стало толчком для развития портала «ПроБолезни». В ходе создания концепции был выявлен факт множества сомнительных материалов в сети, составленных некомпетентными авторами, имеющих минимальное отношение к медицине и науке. Теперь читатели могут ознакомиться со сложнейшими медицинскими темами на простом и понятном языке. Редакция проекта достигла символического объема в 500 научно-популярных статей и не собирается останавливаться на достигнутом. Также в связи с эпидемией COVID-19 редакция подготовила специальную статью о короновирусной инфекции.

На сайте работает «живой» поиск, а все статьи разбиты на категории, чтобы читатель мог быстро находить информацию. В планах медицинского портала охватить все известные болезни человечества и дать им полную актуальную классификацию, начиная от определения болезни, причин заболевания и симптоматики и заканчивая современными методами лечения на основании имеющихся исследований и общепринятых медицинских практик.

Редакция придерживается мнения, что о конкретной болезни может писать только профильный практикующий доктор. Публикуя контент в научно-популярной форме, «ПроБолезни» задает высокие стандарты качества предоставляемой информации. Прежде чем стать автором на портале, каждый врач проходит верификацию, предоставляя действующий сертификат по специальности, медицинский диплом и документы, подтверждающие повышение квалификации.

Каждая новая публикация является полноценным проектом, над которым работает около 5 специалистов одновременно. В работу также вовлечены научный редактор, отвечающий за качество медицинской информации, литературный редактор, контролирующий удобство прочтения текста и шеф-редактор, который отвечает за общее качество контента.

Происходит тщательная проверка фактов, приводимых в публикациях, добавляются ссылки на научные исследования, суждения основываются на принципах доказательной медицины.

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ProBolezny.ru – компетентный информационный медицинский портал, с которым в качестве авторов сотрудничает около 300 практикующих врачей. Более 100 сертифицированных докторов готовит описания клинических случаев.