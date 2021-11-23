До 3 декабря 2021 года в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» будет работать «горячая линия», посвященная профилактике ВИЧ-инфекции.

Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефону 8(846)2674294 и специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону 8(846)2603821 с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Также специалисты ответят на вопросы о бесплатном анонимном тестировании.