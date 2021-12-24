Проект «Профилакторий онлайн» реализован некоммерческой организацией «Ульяновский клуб гражданского образования» при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта участники смогли пройти онлайн-тестирование общего состояния здоровья, разработанное профессиональными медиками специально для проекта, записаться на бесплатный курс по основам медицинской профилактики, а также вместе с единомышленницами сформировать здоровые привычки. Одной из «изюминок» проекта стал игровой чат-бот, позволяющий легко закрепить полезные привычки и выиграть призы и подарки.

Пандемия COVID-19 показала, насколько уязвимо человечество, и насколько опасна может быть инфекционная болезнь. В нашей жизни много инфекций, еще опаснее, чем эта, и неинфекционной патологии, которая ежегодно уносит миллионы жизней. Лекарственные препараты, лечение, диагностика – путь решения проблемы. Однако есть более эффективная и экономически выгодная тактика – это профилактика. Она может быть специфической (например, вакцинация) и неспецифической (здоровый образ жизни, соблюдение правил гигиены во всех аспектах нашей жизни). Команда профессиональных медиков и экспертов в области здорового образа жизни создала настоящий онлайн-профилакторий для девушек и женщин России. Проект «Профилакторий онлайн» – способ обучить человека основам специфической и неспецифической профилактики.

«Сильной стороной нашего проекта является пул квалифицированных экспертов. К таким специалистам иногда нелегко попасть на прием, а в рамках обучения можно задать вопросы и получить ценную информацию совершенно бесплатно. Обучение проходит в дистанционном режиме: смотреть видео и изучать материалы возможно с любого ПК или со смартфона. Вебинары доступны в записи, если слушатель не успевает поучаствовать вживую», – комментирует директор Ульяновского клуба гражданского образования Елена Домашевская.

В рамках двухнедельной программы курса «Профилакторий онлайн» участницы освоили азы здорового питания и получили практические рекомендации по меню для всей семьи, научились, как избавиться от привычки переедания.

Большое внимание уделено вопросам женского здоровья, профилактике заболеваний и бесплодия, подготовке к беременности. В числе тем: здоровый сон, основные виды нарушений желудочно-кишечного тракта, вакцинация. Специалисты давали конкретные рекомендации, какие препараты необходимы дома, и что нужно взять в дорогу.

Вот что рассказывают слушатели курса: «Я интересуюсь вопросами здоровья, и, наверное, это первая за последнее время программа, где информация подана четко, профессионально. Для меня особенно полезны были лекции неонатолога – это очень редкий специалист, было много вопросов. Вызывает доверие, что программа рецензирована медицинским факультетом университета, и что все эксперты – дипломированные и опытные врачи» (Елена, 36 лет).

Целевой аудиторией проекта являются женщины, но в виде исключения на курс попадают и мужчины. Алексей (37 лет), делится впечатлениями: «Узнал от жены о проекте, стало любопытно. У нас двое детей, и мне было интересно узнать больше об уходе за малышами. Послушал о женском здоровье, понял, насколько оно требует внимания, стал больше понимать свою жену и стараться чаще помогать, чтобы она больше отдыхала».

Программа курса прошла рецензирование кафедры педиатрии медицинского факультета Ульяновского государственного университета.

В общей сложности в проекте приняли участие более 2000 человек. Проведено 4 потока онлайн-обучения, 24 открытых вебинара по актуальным вопросам здоровья, 7 очных мероприятий в Ульяновской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан.