Это прямое свидетельство актуальности портала «ПроТаблетки» и роста заинтересованности в нем как врачей, так и пациентов. Очевидно, что активное обсуждение и комментарии являются главным маркером популярности ресурса. Портал вступил в новую фазу своего развития, когда число оценок и комментариев неуклонно растет, насчитывая уже десятки тысяч откликов.

Ответственный подход к выбору лекарств влияет на благоприятный результат лечения и скорость выздоровления пациентов. Именно в этих целях и был задуман проект “ПроТаблетки” в 2014 году. Важным моментов при формировании контента стало то, что здесь можно найти не только описание и инструкцию по каждому представленному препарату, но и подробные отзывы врачей, основанные на их обширном опыте назначения своим пациентам.

В информации на https://protabletky.ru содержится и еще один немаловажный аспект. Это действующая на портале шкала оценивания докторами эффективности и целесообразности назначения, применения препаратов. Для удобства пользователей оценка препаратов врачами осуществляется по трем критериям:

эффективность;

возможность и вероятность побочных эффектов;

соотношение параметров качество/цена.

С помощью фильтров легко отследить все интересующие отзывы врачей, например, только положительные/отрицательные и пр.

Очередной рубеж проекта – превышение числа отзывов тридцатитысячной отметки – достигнут в короткие сроки. Напомним, что менее года назад таких отзывов было 20 000. То есть, проект ПроТаблетки развивается динамично и активно. Хочется отметить, что собрать столь большое количество отзывов – трудоемкий процесс, хотя и несомненно нужный обществу. В ряде случаев пациенты не доверяют назначениям, а получить альтернативное мнение, например, в глубинке, иногда непросто. Интернет-портал с большим количеством авторитетных отзывов практикующих медиков исправляет этот пробел.

Рост числа экспертных мнений, отзывов врачей – свидетельство их высокой профессиональной активности и готовности осваивать новые формы и методы оказания медицинской помощи населению.