На прошлой неделе служба скорой медицинской помощи региона была укреплена дополнительными мощностями. Губернатор Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых скорых. Пять из них поступили на Самарскую областную станцию скорой медицинской помощи. В ближайшее время они начнут свою работу.

Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха, автомобили уже распределены по подстанциям. Два из них будут оказывать помощь сельским жителям, остальные будут работать в Новокуйбышевске и Чапаевске.

- Новые машины оснащены по стандарту класса Б, для оказания медицинской помощи в экстренном порядке. Сюда относятся все жизнеугрожающие состояния – кровотечения, травмы, нарушения сознания и другие, – пояснил Раймонд Чернуха. – Сейчас, например, очень часто пациенты обращаются с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Поэтому лучшим методом профилактики и защиты, является вакцинация от COVID-19.

Раймонд Чернуха также отметил, что с повышением заболеваемости COVID-19 нагрузка на областную станцию скорой помощи значительно выросла. Медики работают в круглосуточном режиме.

- Поступление всех этих машин поможет сделать оказание медицинской помощи более оперативной, – подчеркнул он.

Новые машины успели порадовать и медиков. Фельдшер Самарской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Назарова, которая более 20 лет проработала на скорой, оценила те усилия, которые сейчас принимаются для создания комфортных условий труда сотрудников медучреждений.