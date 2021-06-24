Безопасность очень важна. Обработка рук антисептиками помогает остановить распространение коронавируса, но наносит непоправимый вред коже рук. Если раньше было достаточно нанести несколько раз в день крем на руки, то в ситуации с многократным применением антисептика — крема уже недостаточно. Вместе с коронавирусной инфекцией уничтожается и естественный защитный барьер кожи — микробиота. Это делает кожу сухой, чувствительной и склонной к покраснению. Обычный крем не успевает увлажнить кожу и создать условия для восстановления микробиоты — повреждение кожи слишком велико, а действие крема слишком мало.

Частое применение антисептика для рук без восстановления кожи скоро станет причиной №1 для преждевременного старения кожи рук, вытеснив с этой позиции неблагоприятное воздействие окружающей среды и отсутствие ухода за кожей рук.

Естественная и накопленная молодость кожи рук обнуляется каждый день, если не питать кожу больше, чаще и активнее, чем вы делали это в докоронавирусный период.

Если есть возможность, нужно наносить крем после каждого применения антисептика, делать маски для рук в течение дня. Если нет возможности — один раз в день надевайте маски-перчатки для рук на 15-40 минут. Маска-перчатки — корейское изобретение. Это, возможно, единственный доступный нам сейчас способ восстановления кожи рук в «эпоху антисептиков»: без изменения стиля жизни, без изменения режима ухода за собой, без нанесения крема каждый раз после использования антисептика (что практически невозможно).

Пока маска-перчатки надеты (15-40 минут), кожа впитывает питательную сыворотку. Эффективность перчаток по сравнению с кремом усиливается тем, что внешний слой перчаток создаёт парниковый эффект, согревает и расслабляет кожу, усиливая эффективность сыворотки.

Компания «РОС-Химия» на основе своей научной экспертизы изготовила такие маски-перчатки в Южной Корее для бренда «Бархатные Ручки» компании Unilever. Формула для сыворотки разработана при участии российского ученого, директора компании «РОС-Химия», к.м.н., научного партнера южнокорейских биотехнологических лабораторий Алексея Прокопова.

Маска-перчатки можно найти в магазинах косметики и интернет-магазинах Wildberries и OZON.

Справка о компании

Компания «РОС-Химия» помогает брендам выпускать собственную косметическую продукцию. Занимается контрактным производством косметики в Южной Корее. Более 25 лет разрабатывает продукты для косметологии и эстетической медицины, обучает косметологов и внедряет на российский рынок новейшие косметические субстанции. Проводит in-vitro/in-vivo лабораторные испытания косметики, разрабатывает оригинальный дизайн упаковки и оказывает помощь в проведении маркетинговых кампаний. А также занимается поставками растительного косметического сырья из Южной Кореи. Клиенты компании: Unilever, Siberian Wellness (Сибирское здоровье), Librederm, Faberlic, L’etoile. Сайт: https://ros-chimia.ru По всем вопросам вы можете обращаться по телефону: +7 (495) 212-05-46 или по почте: site@ros-chimia.ru