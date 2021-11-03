Рак поджелудочной железы — это злокачественное новообразование, которое развивается из железистых клеток или протоков органа. Опухоль может поражать любые отделы железы или же заполнять ее полностью. В ноябре эта тема становится особенно актуальной, ведь 21 ноября во всем мире отмечается День борьбы с раком поджелудочной железы.

О том, почему бывает так непросто выявить онкологию поджелудочной железы, на какие симптомы нужно обращать внимание и как сейчас лечат эту сложную болезнь, рассказывает врач-хирург, врач-онколог, д.м.н., профессор Онкоцентра «СМ-Клиника» Валерий Николаевич Егиев.

Сложности диагностики

Ежегодно во всем мире более 200 тысяч человек узнают о том, что они больны раком поджелудочной железы. К сожалению, этот рак входит в число десяти наиболее распространенных онкологических заболеваний, и часто прогноз по его лечению неблагоприятен.

Диагностика осложняется тем, что этот вид онкологии стоит особняком, на ранних стадиях ее выявить очень непросто: сам человек не замечает грозных симптомов или принимает их за признаки других недугов внутренних органов. Очень часто заболевание протекает скрытно и развивается быстро, но от времени обращения к онкологам зависит, будет ли успешным и эффективным подобранное лечение.

На сегодняшний день существует несколько теорий о том, почему и откуда возникает рак поджелудочной железы — принято считать, например, что это генетическая предрасположенность или образ жизни с большим количеством вредных привычек. Возможно, причиной опухоли может быть острый или хронический панкреатит. Но научно-подтвержденных доказательств этого пока нет.

Симптомы: на что обращать внимание

На раннем этапе заболевания даже врачи принимают рак поджелудочной железы за другие болезни. Проблема в том, что опухоль возникает обычно внезапно и как бы при полном здоровье человека. Среди симптомов, указывающих на необходимость более тщательного обследования у хирурга или онколога, можно выделить:

Механическую желтуху, сопровождаемую характерной локализованной болью

Резкую и беспричинную потерю в весе – до 10-15 кг за 2-3 месяца. (Наиболее распространённая локализация опухоли – головка поджелудочной железы. По мере увеличения злокачественного образования проток постепенно перекрывается и отток желчи нарушается, а панкреатические ферменты, необходимые для пищеварения, не поступают. Организм человека просто перестает усваивать питательные вещества из получаемой пищи).

Потерю аппетита

Темную мочу и/или светлый оттенок кала

Среди других возможных признаков болезни: слабость, общее недомогание, запоры и другие нарушения пищеварения. Рак поджелудочной железы может маскироваться под диабет, язву желудка или болезни желчного пузыря.

Современные методы диагностики

В первую очередь, это УЗИ и компьютерная томография (КТ) с контрастированием сосудов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводится, если опухоль – с кистозным компонентом. Для небольших образований головки возможен метод эндоскопического УЗИ. Опухолевые маркеры тоже очень важны для полного понимания картины.

Желательно, чтобы диагностику проводил грамотный врач, который специализируется на лечении именно этого типа рака: случается, что размеры и характер опухоли определяют неверно. Пациент получает диагноз: неоперабельный рак – с таким приговором сложно найти в себе силы бороться и пройти повторную диагностику, однако шансы вылечиться есть почти всегда.

При современных методах выявления опухоли можно оценить распространенность опухолевой массы, наличие метастазов и их объем, возможные сопутствующие патологии. Уточнение диагноза и подбор метода лечения часто проводится после биопсии (она обязательна, если точно неизвестно, каков пограничный характер опухоли), но, если у человека высокий уровень маркеров СА 19-9 и нет противопоказаний для операции, биопсию можно не выполнять.

Способы лечения

Самый эффективный на сегодняшний день способ — хирургическая операция. Ее проводят в случаях, когда нет противопоказаний для оперативного вмешательства. В противном случае, назначают химиотерапию и радиотерапию. На поздних стадиях доступно только симптоматическое лечение.

Сейчас появилась новая методика лечения онкологических заболеваний на стадии, когда уже есть метастазы в брюшине — это HIPEC, технология гипертермической внутрибрюшной химиотерапии. Она позволяет успешно справляться даже с поздними стадиями рака: подогретый до +43-44°С раствор химиопрепарата подается в брюшную полость. Термический порог у раковых клеток обычно ниже, чем у здоровых, поэтому при таком методе воздействия злокачественные образования в буквальном смысле «выжигаются». Здоровые ткани и органы при этом никак не страдают. Важно и то, что препарат не попадает в общий кровоток, а значит, организм в целом получает меньше токсинов, чем при стандартной процедуре лечения такого типа.

О чем важно помнить, даже если рак поджелудочной железы уже диагностирован

Нельзя опускать руки. Компьютер может ошибаться при диагностике. Врач может неправильно считать показания томографа. Рак — это не приговор: порой грамотный хирург-онколог может сотворить настоящее чудо, да и те операции, которые еще 10 лет назад считались невозможными, сегодня успешно проводятся.

Внимательно следите за своим здоровьем, вовремя проходите плановый чек-ап в любой из клиник вашего города и не пытайтесь игнорировать симптомы: болезнь никуда сама не денется. А запускать ее нельзя.