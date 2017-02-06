17 февраля, в пятницу, состоялась встреча журналистов с главным вертебрологом губернии, заведующим нейрохирургическим отделением больницы им. Н.И. Пирогова С.М. Сергеевым и пациентами, которым он провел операции по восстановлению позвоночника.

На счету Сергея Михайловича, доктора с 30-летним стажем, целый ряд уникальных операций и сотни благодарных пациентов. Елена Сенина – одна из них. Шесть лет назад у женщины начались проблемы, связанные с шейным отделом позвоночника. Левая рука почти не двигалась, были постоянные боли. Необходимость оперативного лечения была очевидна. Так Елена стала первой пациенткой в России, которой установили искусственный имплант в шейном отделе позвоночника. Операция прошла успешно, женщина восстановилась полностью за короткое время. Сегодня о перенесенной когда-то операции ничего не напоминает, даже шрама не осталось.

«Я рассматривала несколько клиник, были даже мысли поехать за границу, но московские специалисты порекомендовали мне обратиться к Сергею Михайловичу, что я и сделала. После операции я встала уже через три часа, через день гуляла по больнице, а через неделю вернулась к прежней жизни и даже совершенно спокойно ездила на машине», – поделилась воспоминаниями пациентка.

Дмитрий Булатов перенес операцию по установке сразу двух дисков в шейном отделе позвоночника буквально день назад. Теперь мужчина не испытывает ни болей, ни скачков артериального давления – тех проблем, которые и привели его в больницу.

Вячеслав Медведев, профессиональный спортсмен, на лечение к доктору Сергееву приехал из Сургута. На встрече с журналистами он рассказал, что приехал сюда, услышав многочисленные исключительно положительные отзывы о докторе.

«Мы стали первыми в России по внедрению операций по установке межпозвонковых дисков. Для того чтобы успешно проводить такие операции, я ездил учиться за границу. Используемые там технологии были внедрены в нашем отделении. За первой год мы провели сразу 37 операций с установкой межпозвонковых дисков, и в то время наша больница занимала 9 место среди всех клиник мира по их общему числу», – отметил главный вертебролог губернии.

Ежегодно в Самаре проводится около 500 операций с установкой имплантов в разных отделах позвоночника. Большая часть из них проводится, в том числе и в рамках ОМС, в нейрохирургическом отделении больницы им. Пирогова. На лечение к доктору Сергееву приезжают пациенты не только со всей России, но и из других стран.

Высоко оценивают врача не только его пациенты, но и коллеги.

Заместитель председателя правительства Самарской области – министр здравоохранения Г.Н. Гридасов:

«Самарская область всегда славилась уникальными специалистами – докторами, которые завоевали мировую известность своими методиками, открытиями, умелыми руками. Среди них офтальмолог Тихон Иванович Ерошевский, хирург и один из основоположников лапароскопии в России Александр Михайлович Аминев, оториноларинголог Игорь Борисович Солдатов, основатель куйбышевской школы сосудистой хирургии Георгий Львович Ратнер… Этот список наших выдающихся врачей и ученых далеко не полон, и я с удовольствием отмечаю, что их традиции продолжают наши современники. В их числе и доктор Сергеев, который за три десятилетия приобрел известность выдающегося хирурга не только в Самаре, но и в России и даже за рубежом. Это не только тысячи вылеченных пациентов, получивших эффективную высокотехнологичную помощь, но и вклад в повышение конкурентоспособности наших больниц».

20.02.2017