На Всероссийском конкурсе врачей-2017 в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» победу одержала заведующая отделением реабилитации Самарского областного клинического онкологического диспансера Татьяна Александровна Сивохина. На конкурс была представлена работа отделения за последние три года.

В 2006 году в онкодиспансере открыли первое в России отделении реабилитации. Сейчас там работают девять врачей и 28 медсестер. В год реабилитацию проходят семь тысяч пациентов.

Сегодня для больных, перенесших радикальное лечение онкологического заболевания, существуют программы комплексной реабилитации, включающие в себя физические, физиотерапевтические, психологические факторы воздействия. Во время прохождения лечения пациенты часто испытывают ухудшение самочувствия, изменения в образе жизни, питания, снижение трудоспособности. – У некоторых онкологических больных возникают психические расстройства, среди которых преобладает депрессивный синдром, – рассказала Т.А. Сивохина. – Им просто необходима психологическая помощь. В нашей больнице работают пять психологов и врач-психотерапевт, которые начинают заниматься с больными сразу после постановки диагноза.

Также пациенты занимаются лечебной физкультурой, которая направлена на максимальное восстановление утраченных функций и мышечной силы, нормализацию функции желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и восстановление эмоционального статуса больных. К ней относятся групповые и индивидуальные занятия физической культурой, скандинавская ходьба, адаптированная йога и дыхательные упражнения.

В отделении реабилитации есть 70 аппаратов для проведения физиопроцедур: магнитная и лазерная терапия, пневматическая компрессия, электростатический массаж, лимфостимуляция, КВЧ-терапия.

- Эти процедуры улучшают состояние тканей, лимфатической системы и кровообращение, уменьшают воспаление, снимают болевой синдром, уменьшают отек, – подчеркнула Татьяна Александровна. – Огромную роль при восстановлении играет гипербарическая оксигенация (ГБО) – метод насыщения организма кислородом под избыточным давлением в специальных медицинских аппаратах – барокамерах с лечебной целью. ГБО назначают уже в раннем послеоперационном периоде с противоотечной, обезболивающей, противовоспалительной и ранозаживляющей целями.

Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера А.Е. Орлов:

«Татьяна Александровна организовала службу реабилитации для онкобольных в то время, когда большинство врачей лечебной физкультуры, физиотерапевтов боялись даже прикасаться к таким пациентам. А она не испугалась. Победа на Всероссийском конкурсе врачей подтверждает значимость и ее работы, и всей службы реабилитации».