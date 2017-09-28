Ростех проводит тендер на закупку 21 автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» для 11 регионов, в которых Госкорпорация построила или заканчивает строительство перинатальных центров. В Дагестане и Ингушетии центры начали работу летом 2017 года, в остальных регионах — Карелии, Бурятии, Якутии, а также Тамбовской, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областей — находятся в высокой степени готовности. Результаты аукциона станут известны после 25 октября 2017 года. Максимальная стоимость поставки составляет 104,96 млн рублей.

Проведение тендера со стороны Госкорпорации обусловлено, в первую очередь, с необходимостью скорейшего запуска полноценной работы перинатальных центров в регионах, а также — стремлением сократить расходы по оснащению перинатальных центров.

Закупка проводится за счёт полученной экономии средств, инвестированных в строительство перинатальных центров. Как заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов: «Ростех определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 перинатальных центров. Пять из них уже работают, в завершающей стадии находятся еще 10 объектов. Общая экономия составила 405,7 млн руб., которые возвращены в бюджеты субъектов».​