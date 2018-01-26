22 января в Самаре прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России».

Конференция для врачей терапевтов, кардиологов, эндокринологов была посвящена проблеме артериальной гипертензии – повышенного уровня артериального давления, как основного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, распространенность артериальной гипертензии среди взрослого населения РФ составляет 44%, при этом осведомленность больных о наличии заболевания – 67,5% среди мужчин и около 78% среди женщин.

Принимают антигипертензивные препараты всего 61% женщин и 40% мужчин, из них эффективно лечатся 53,5% женщин и 41,4% мужчин, а контролируют артериальное давление только треть женщин и 14% мужчин.

Между тем повышение систолического давления всего на 2 мм.рт.ст. увеличивает риск смерти от мозговых инсультов на 10%, от коронарных осложнений – на 7%. Кроме того, повышенное давление является независимым фактором риска развития сердечной недостаточности, поражения периферических артерий и почечной недостаточности. Важно учитывать и другие факторы риска: курение, сахарный диабет, повышение уровня холестерина и ожирение – при наличии которых риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает.

После научной конференции состоялась пресс-конференция для журналистов с участием президента Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, главного кардиолога России академика РАН, д.м.н., профессора Ирины Чазовой и заместителя главного врача Самарского областного кардиологического диспансера, главного кардиолога Самарской области, д.м.н. профессора Дмитрия Дуплякова.

Ирина Чазова подчеркнула, что одним из направлений деятельности Российского медицинского общества по артериальной гипертонии является обучение врачей, повышение их квалификации, информированности о том, как диагностировать и лечить пациентов с артериальной гипертонией.

«С другой стороны, мы поняли, что образования врачей недостаточно, чтобы победить болезнь, – заметила Ирина Евгеньевна. – Ни один хороший и самый квалифицированный врач не сможет добиться успеха, если пациент не будет принимать активного участия в процессе лечения, не будет соблюдать рекомендации доктора и принимать препараты, а также регулярно обследоваться.

Поэтому мы обратились с просьбой к комитету по охране здоровья Государственной Думы, и организовали проект, включающий лекции для врачей о современных подходах к лечению артериальной гипертонии. А еще активно встречаемся на пресс-конференциях с журналистами, чтобы средства массовой информации помогли рассказать населению, что такое артериальная гипертензия, как опасно это состояние и как действовать при повышении давления».

По словам главного кардиолога РФ, проект «Ваше здоровье – будущее России» существует уже 7 лет, и есть возможность отследить его результаты в регионах.

Так, специалисты отмечают: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снижается. В настоящее время смертность от болезней системы кровообращения составляет 587 случаев на 100 тысяч населения. Это значительно меньше, чем еще 2-3 года назад и почти вдвое меньше, чем в 90-х годах прошлого века.

О ситуации в Самарской области рассказал Дмитрий Дупляков. В нашем регионе также идет дальнейшее снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в Самарской области она даже несколько ниже, чем в целом по России (582 на 100 тысяч населения), хотя в начале 2000 годов было около 900.

«35% жителей региона имеют высокие цифры артериального давления, – сообщил Дмитрий Дупляков. – Самое страшное, что люди не обращаются за медицинской помощью, если замечают небольшое повышение давления. Между тем максимальное количество инфарктов и инсультов происходит, если давление подскакивает до 140-150 мм рт.ст. На диспансерном наблюдении у нас стоят порядка 260 тысяч жителей с артериальной гипертонией, это меньше 10% взрослого населения области, а распространенность болезни – более 35%. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужен комплексный подход – совместная работа всех министерств и ведомств (здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства, промышленности), а также самих жителей. Нужно менять свое отношение к жизни, иначе жизнь поменяет вашу дальнейшую судьбу».

Особое внимание надо обратить на детей и подростков. Дмитрий Дупляков привел такой пример: в кардиодиспансере проходят обследование призывники по направлению призывных комиссий. Так лет 10 назад кардиологи крайне редко ставили диагноз «артериальная гипертония», а сейчас у половины парней 17-19 лет стойкое повышенное давление.

Как бороться с гипертонией? Во-первых, ее надо вовремя обнаружить. Сделать это можно у врача общей практики, в центрах здоровья, где бесплатно проверят и давление, и уровень холестерина, и сахар крови, выявят факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Квалифицированные специалисты осмотрят каждого без направления и дадут рекомендации, как избежать факторов риска.

Обращаясь к жителям Самарской области, Ирина Чазова отметила: «Артериальная гипертония – коварное заболевание, оно проявляется не сразу, может проходить бессимптомно, но вдруг обнаружится у подростка, который часто сидит за компьютером, не занимается спортом и ест любимые булки, запивая их колой. Кстати, гипертония в последнее время помолодела именно за счет подростков. Наше молодое поколение ведет очень нездоровый образ жизни. Мало гуляет, много сидит, ест то, что рекламируют по телевизору и мало задумывается о том, что, к примеру, стакан кока-колы содержит 10-15 ложек сахара. Отсюда и ожирение, и эндокринные заболевания. Поэтому профилактика и контроль артериальной гипертонии – важнейший залог успеха и здоровья нашего населения».