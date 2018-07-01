За шесть месяцев 2018 года в Самарской области медики выявили менее полутора тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Казалось бы, цифра немаленькая, но если сравнить с тем, как ситуация обстояла ещё 7-9 лет назад, то картина предстаёт в ином свете. Ведь в начале «нулевых» годов нашего века в Самарской области врачи фиксировали от 5-ти до 9-ти тысяч новых случаев ежегодно!

Государственная политика, колоссальные усилия эпидемиологов по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и ряд других факторов дали плоды. Начиная с 2014 года, первичная заболеваемость в нашей губернии снизилась. В Самарской области ежегодно выявляется не более трех с половиной тысяч новых случаев ВИЧ, а это означает, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Вот ещё несколько цифр:

-в 2015 году было впервые выявлено 3 351 человек с ВИЧ;

-в 2016 году – 3 339 человек;

-в 2017 году – 3 277 человек.

Тенденция «на лицо» – первичная заболеваемость медленно, но неуклонно двигается вниз!

По уровню поражённости ВИЧ-инфекцией Самарская область сместилась с третьего на пятое место в РФ среди регионов. Здесь важно понимать, что поражённость – это показатель, который складывался с начала истории регистрации ВИЧ в стране, то есть с конца 80-х годов прошлого века! К сожалению, в эти годы нередко были случаи двойного учёта пациентов с ВИЧ в разных СПИД-центрах страны, в том числе в связи с миграцией населения. Кроме того, несвоевременно снимались с учёта умершие пациенты, ведь несколько лет у медицинских работников не было доступа к базам данных смертности населения.

Поэтому общее количество ВИЧ-инфицированных граждан в России выглядит на сегодняшний день столь внушительно. Федеральный регистр ВИЧ, который ведётся с 2017 года, призван упорядочить учёт случаев ВИЧ-инфекции, исключить то самое дублирование и «мертвые души».

Работа по верификации данных в Регистре необходима, чтобы получить истинное количество зараженных людей в стране. Именно на эту реальную цифру надо опираться, планируя организационные мероприятия и лекарственное обеспечение пациентов.

Алексей Спирин, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД:

«В Самарской области за последние несколько лет увеличился охват населения тестированием на ВИЧ – с 16% в 2013 году до 21% в 2017 году. Повышение охвата способствует выявлению ВИЧ-инфекции на ранних стадиях, своевременному назначению лечения и, таким образом, максимальному управлению эпидпроцессом ВИЧ-инфекции. Оценивая ситуацию в регионе надо в первую очередь ориентироваться на показатель выявления новых случаев, который из года в год уменьшается. Это говорит о стабилизации эпидемического процесса в нашей губернии. Всего в Самарской области сейчас проживают более 35 тысяч людей с ВИЧ. Более 32-х тысяч из них состоят на диспансерном учете в СПИД-центре».