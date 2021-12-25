Обсудили с экспертом – врачом-онкоурологом

На сегодняшний день рак почки входит в десятку самых распространенных видов онкологических заболеваний. В России такой диагноз ставится ежегодно более 13 тыс. пациентам. При этом, по приросту заболеваемости почечно-клеточный рак (разновидность РП) занимает одно из ведущих мест. В течение последних 10 лет он составил более 42%.

При обнаружении заболевания на ранних этапах, своевременном и правильном лечении 9 из 10 пациентов могут быть спасены. Вот почему осведомленность об этом типе онкопатологии особенно важна. Что может спровоцировать заболевание и какие варианты диагностики и терапии существуют рассказал врач-онкоуролог Онкологического центра «СМ-Клиника» Денис Валерьевич Алтунин.

Что может спровоцировать заболевание?

Выделено несколько групп факторов риска, способствующих развитию рака почки:

Неблагоприятный семейный анамнез. Генетическая предрасположенность (наличие родственников первой степени родства с подобным заболеванием) в среднем повышает вероятность мутации клеток на 20 %.

Гиподинамия и лишний вес. Ученые из Германии (Университет Регенсбурга) проанализировали результаты исследований более 4 млн пациентов. Им удалось выявить связь между гиподинамией и риском развития некоторых разновидностей онкозаболеваний. Причем, проблема не только в наборе избыточного веса (ожирение – один из важнейших триггеров злокачественных опухолей во всем мире), но и в том, что сидячий образ жизни вызывает ухудшение кровоснабжения органов брюшной полости.

Табакокурение. Попадая в кровь, химикаты из сигаретного дыма разносятся по всему организму, что ставит под угрозу не только легкие, но и, в частности, почки. При этом вейпы, придуманные для того, чтобы снизить риски, связанные с курением, по факту вредны не меньше. Коктейль из химикатов в курительных жидкостях наносит организму непоправимый вред.

Наличие провоцирующих заболеваний. В случае с заболеваниями мочевыводящей системы речь может идти о хронических пиелонефритах и почечной недостаточности.

«Тихие» симптомы рака почки: проверьте себя

Прежде всего, важно понимать, что первые симптомы неблагополучия легко маскируются под обострение проблем мочевыводящей системы или болезнь, вообще минимально проявляет себя. Тем временем, драгоценное время может быть упущено. В первую очередь должны насторожить: болезненные ощущения в поясничной области и необъяснимые отеки нижних конечностей. О наличии злокачественных трансформаций может свидетельствовать повышенная температура тела вне прочих заболеваний, держащаяся более трех недель. И, наконец, самый грозный симптом – кровь в моче – на медицинском языке – гематурия.

Раннее диагностирование рака почки

Как распознать проблему на ранних стадиях, чтобы лечение имело благоприятный прогноз? Как такового специфического скрининга при раке почки нет. Но регулярная диспансеризация – важная составляющая раннего выявления рака любого типа. Благодаря тому, что в рутинной практике стали широко использовать УЗИ-исследование брюшной полости, с его помощью легко увидеть новообразования даже на самой ранней стадии. Если УЗИ дает подозрение на опухоль, пациент будет направлен на КТ или МРТ с контрастированием.

Рак почки – не приговор

Хирургическое органосохраняющее лечение в объеме резекции почки (удаление части органа) в настоящее время является «золотым стандартом» при начальных стадиях опухоли. При этом сама операция может быть малоинвазивной – видеоэндохирургической лапароскопией. За счет небольших проколов следы после вмешательства практически незаметны, а реабилитационный период сокращается в разы.

При необходимости врач может назначить таргетную (прицельную) терапию. При этом клетки опухоли тестируются, определяется их генетический код и мутации, ответственные за прогрессирование онкопроцесса. И к ним уже подбираются персонализированные препараты.

Однако даже в случае нефрэктомии (полного удаления почки) прогноз по выживаемости положительный, поскольку мы имеем дело с парным органом.

Важно! Длительно не диагностируемое заболевание может быть причиной распространения атипичных клеток по почечной вене, что приводит к формированию метастазов. И в этом случае прогноз для пациента ухудшается.

Профилактика рака почки

По сути, работа с устранимыми провоцирующими факторами и есть лучшая профилактика злокачественных образований. А вот погружаться в пучины канцерофобии (боязни онкологии) не нужно. Помимо того, что это дополнительные стресс, увеличивающий риски по любым заболеваниям, проявляться это состояние может по-разному. Кто-то находит у себя все виды рака и увлекается гипердиагностикой. Другие, напротив, боятся записаться на прием, даже при наличии неприятных симптомов. «Золотой стандарт» поведения находится где-то посередине. Человек, который заботится о своем здоровье не ставит себе диагнозы по интернету, но регулярно проходит чек-апы, понимая, что чем раньше он обратится с жалобами к врачу, тем эффективнее будет лечение.

В народе долгое время бытовало мнение, что онкологический диагноз — приговор. К счастью, в нашу высокотехнологичную эпоху при раннем обнаружении рака почки, удается победить болезнь и добиться полного избавления от опухоли. Именно поэтому при любых подозрениях важно идти к врачу как можно раньше.