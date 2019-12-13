Основными вопросами были изменение системы оказания помощи, позволяющей в кротчайшие сроки устанавливать диагноз и начинать лечение, а также закупка новейших лекарств для лечения четырех видов онкологических заболеваний.

Участниками круглого стола стали главные врачи профильных стационаров, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель департамента здравоохранения Москвы, префект ЮАО а также ведущие врачи-онкологи столицы.

“Сегодня мы примем с вами решение об изменении структуры системы оказания онкологической помощи и о программе дальнейшего ее развития. Речь идет о том, чтобы любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше бы нами сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения больных, чтобы это происходило в одной цепочке” – сказал Сергей Семёнович.

Глава города также посетил отремонтированный корпус больницы, который стал по-настоящему инновационным благодаря установленному современному оборудованию, позволяющему проводить все операции на высочайшем уровне, в том числе сложнейшие при помощи малоинвазивных методов, что минимизирует время реабилитации пациента.

«Разработанные нашими специалистами методы позволяют не только вовремя распознать и удалить опухоль, но и в кратчайшие сроки вернуть пациента к полноценной жизни», – подчеркнул Всеволод Николаевич Галкин – главный врач онкологической больницы №1.

Сергей Семёнович отметил, что две трети помощи должно происходить в одном учреждении. Пациент должен чувствовать заботу и внимание. Глава города заявил о необходимости создания специализированных лабораторий и новейших онкодиспансеров.

«Одна из таких лабораторий создается на базе этой клиники», – отметил он. По словам главы города, создание единых онкологических центров, которые бы включали лабораторию, а также онкологический диспансер, могли бы оказывать стационарную, или амбулаторную помощь.

Сергей Собянин – «Создание такой системы, оснащение новым оборудованием, новыми лечебными корпусами позволит вывести онкологическую службу на хороший, я считаю, мировой уровень».