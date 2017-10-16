Медицина Израиля является одной из лучших в мире. В этой стране постоянно ведется научно-исследовательская деятельность, разрабатываются инновационные методы лечения, особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи пациентам. Лучшие специалисты, передовое оборудование и внимание к каждому дают надежду многим людям, и все большее количество наших соотечественников выбирают именно Израиль.

Безусловно, стоматология в Израиле находится также на высоком уровне, и лучшим показателем выбора многих пациентов именно этой страны для лечения и имплантации зубов является не прекращающийся поток пациентов даже в условиях кризиса.

Как ведет себя рынок стоматологии в Израиле в период кризиса?

Туристическая экономика очень восприимчива к кризисам различного рода. Реакция туристов зачастую непредсказуема в условиях изменения ситуации на рынке.

Туристический спрос стал менее устойчив, статистика показывает, что российский медицинский туризм в последние годы сократился, что обусловлено кризисом и инфляцией. Но даже в свете этих экономических событий поток туристов в Израиль, находящихся в поисках качественных медицинских услуг, не сильно сократился. Цены на лечение в Израиле достаточно демократичны и приятно удивят, если сравнивать стоимость аналогичного лечения в клиниках Западной Европы, поскольку здравоохранение является одной из главнейших сфер государственного финансирования в Израиле.

Какую клинику выбрать для лечения зубов в Израиле?

За 25 лет успешной работы клиники специалистами стоматологии Доктора Олега Новака было замечено: чем больше пациентов из России познают на собственном опыте качество стоматологических услуг в Израиле, тем лояльнее они настроены на лечение именно в этой стране, и даже в условиях непростой экономической обстановки готовы платить за качество.

К примеру, в 2010 году в клинику Доктора Новака ( http://ru.novakoleg.com ) обратилось 164 пациента из России, а за 2016 год – уже 261, что, безусловно, показывает уровень доверия пациентов к лечению в клинике, куда пациенты приезжают за надежностью, безопасностью, гарантией и эффективными решениями имеющихся проблем. Здесь всегда проведут точнейшую диагностику на высокотехнологичном оборудовании, составят индивидуальный план лечения и комплексно подойдут к решению стоящих задач. В клинике понимают, насколько важна также психологическая поддержка и внимание, поэтому главная задача стоматологии – сделать лечение в Израиле не только эффективным, но и максимально комфортным.

И ни для кого не секрет, что эстетическая сторона улыбки в последние годы ценится все больше, становятся все более востребованными услуги по реставрации зубов, приданию улыбке белизны и привлекательности. Благодаря новейшим разработкам, используемым материалам и мастерству стоматологов, в стоматологии Олега Новака возможно практически все!