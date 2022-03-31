Талая вода природной очистки Ледяные ключи Кавказа – «живая» вода для организма2022-04-06 23:54
Наша уникальность – Ледяные ключи Кавказа.
Живая вода Пальмиры производит уникальную по своим характеристикам высококачественную питьевую воду.
Качественная вода – ключ к отсутствию болезней. Ледяные ключи Кавказа – эталон сочетания качества и пользы.
Заказ воды становится неотъемлемой частью жизни для тех, кто заботится о своем здоровье. Ежедневно употребляемая вода должна быть кристально чистой и при этом не «пустой», или, как ее называют, «мертвой».
Целебная вода Ледяные ключи Кавказа – это «живая» вода, рожденная в самых высоких чистых ледниках Северного Кавказа. Талая вода проходит природную систему очистки песком, гравием и толщей горных пород, являющихся естественными каменными фильтрами, при этом насыщаясь минералами.
Вода Ледяные ключи Кавказа обладает приятным, сбалансированным, мягким вкусом, отлично утоляет жажду, восстанавливает водный баланс, ускоряет метаболизм.
Плюсы регулярного употребления воды Ледяные ключи Кавказа:
Вода добывается из экологически чистого глубоководного бассейна Апшеронского слоя. Собственная артезианская скважина No7774 глубиной 201 м. Проходит систему уникальной водоподготовки с дополнительным очищением и балансировкой минерализации. После проверки соответствия требованиям ГОСТа разливается в бутыли 19 литров на месте добычи.
Инновационные производственные бесконтактные линии Живой воды Пальмиры соответствуют высоким гигиеническим стандартам и гарантируют качество и безопасность воды.
Уникальность воды Ледяные ключи Кавказа сложно переоценить. Данная марка является топовой, и за многие годы наши клиенты оценили ее целебные свойства.
Живая вода Пальмиры заботится о вашем здоровье, производя первоклассную воду. А также проявляя заботу и о вашем комфорте, предоставляя удобные условия доставки и упрощая заказ воды.
Пейте нашу воду и будьте здоровы!
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