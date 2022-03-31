Наша уникальность – Ледяные ключи Кавказа.

12 причин выбрать именно эту воду для ежедневного употребления.

Живая вода Пальмиры производит уникальную по своим характеристикам высококачественную питьевую воду.

Качественная вода – ключ к отсутствию болезней. Ледяные ключи Кавказа – эталон сочетания качества и пользы.

Заказ воды становится неотъемлемой частью жизни для тех, кто заботится о своем здоровье. Ежедневно употребляемая вода должна быть кристально чистой и при этом не «пустой», или, как ее называют, «мертвой».

Целебная вода Ледяные ключи Кавказа – это «живая» вода, рожденная в самых высоких чистых ледниках Северного Кавказа. Талая вода проходит природную систему очистки песком, гравием и толщей горных пород, являющихся естественными каменными фильтрами, при этом насыщаясь минералами.

Накапливаясь в глубоководном артезианском Апшеронском бассейне, вода обогащается калием, магнием, кальцием и другими полезными элементами. Сохраняя упорядоченную структуру молекул и состав талой, вода приносит больше пользы организму.

Структурированная вода имеет размер молекул меньше пор клеточных мембран, поэтому быстрее всасывается клетками, наполняя их полезными микроэлементами.

Вода Ледяные ключи Кавказа обладает приятным, сбалансированным, мягким вкусом, отлично утоляет жажду, восстанавливает водный баланс, ускоряет метаболизм.

Плюсы регулярного употребления воды Ледяные ключи Кавказа:

нормализация обменных процессов;

снижение уровня «плохого» холестерина;

омоложение кожных покровов;

снижение утомляемости;

выводятся вредные токсины;

нормализация метаболизма;

улучшение мозговой активности;

восстановление качества сна;

понижение вязкости крови и восстановление кровообращения;

благотворное воздействие на работу почек, нормализация артериального давления;

укрепление сердечно-сосудистой и центральной нервной систем;

повышение эффективности при detox-процедурах и корректировке веса.

Вода добывается из экологически чистого глубоководного бассейна Апшеронского слоя. Собственная артезианская скважина No7774 глубиной 201 м. Проходит систему уникальной водоподготовки с дополнительным очищением и балансировкой минерализации. После проверки соответствия требованиям ГОСТа разливается в бутыли 19 литров на месте добычи.

Инновационные производственные бесконтактные линии Живой воды Пальмиры соответствуют высоким гигиеническим стандартам и гарантируют качество и безопасность воды.

Все процессы по мойке, дезинфекции тары, розливу питьевой воды и укупорке бутылей автоматизированы и происходят в закрытом моноблоке без участия человека с применением бактерицидной лампы.

Каждая вода 19 литров проходит пятиступенчатую проверку на соответствие ГОСТ в нашей собственной микробиологической лаборатории.

Уникальность воды Ледяные ключи Кавказа сложно переоценить. Данная марка является топовой, и за многие годы наши клиенты оценили ее целебные свойства.

Живая вода Пальмиры заботится о вашем здоровье, производя первоклассную воду. А также проявляя заботу и о вашем комфорте, предоставляя удобные условия доставки и упрощая заказ воды.

Пейте нашу воду и будьте здоровы!

Заказать воду можно:

По телефону: +7(861)212-0-777.

На нашем сайте: https://palmirayug.ru/