10 сентября в Самаре состоится День города. Центральным местом празднования станет вторая очередь набережной р. Волга. По сложившейся традиции команда СПИД-центра примет работу в масштабном городском мероприятии и организует на Маяковском спуске работу мобильной лаборатории.

В медицинском шатре любой желающий сможет быстро и бесплатно пройти анонимный тест на ВИЧ по слюне. Результат исследования можно будет узнать на месте в течении 20 минут.

Мобильная лаборатория СПИД-центра будет работать 10 сентября с 12 до 14 часов по адресу г.о. Самара, набережная р. Волга (между Маяковским спуском и бассейном СКА)

Приглашаем всех желающих проверить своё здоровье!