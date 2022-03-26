С 6 по 8 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

За все время проведения акции – с 2018 года более 16000 человек смогли проверить свои тонометры. По статистике, 10% из них оказались непригодными для эксплуатации, при этом на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критическими значимыми для жизни и здоровья. В дни акции специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

Акция продлится с 6 по 8 апреля, прием горожан будет вестись по адресу: ул. Гагарина, 24 с 09:00 до 16:00.

Дополнительная информация по телефону: (846) 336-90-17.