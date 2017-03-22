19 апреля в футбольном клубе «Виктория» состоялась акция «Время первых», посвящённая спортивной генетике.

На акции присутствовали дети, которые занимаются в секциях футбола, волейбола, баскетбола, капоэйры и самбо, их родители и тренеры. Вопросы генетической диагностики, научного обоснования выбора того или иного вида спорта раскрыли специалисты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной медицинский центр Династия»:

директор Тюмина Ольга Владимировна, врач – генетик Мельникова Татьяна Владимировна и сотрудник молекулярно – генетической лаборатории Ключников Дмитрий Юрьевич. Тема вызвала у присутствующих живой интерес и множество вопросов.

Специалисты считают, что спортивные качества лишь на 25-30% определяются условиями внешней среды, основной вклад вносит генетика. Чтобы развить спортивные способности ребенка, следует обратить внимание на его генетические особенности и понять, в каком виде спорта он сможет добиться наилучших результатов.

В рамках акции прошла викторина для детей и их родителей. Победители получили сертификаты на прохождение генетического теста. Кроме этого 10 ребят сдали анализ для выявления генетической предрасположенности к видам спорта бесплатно в рамках акции. Им будет составлен генетический паспорт «Спортсменами рождаются», включающий в себя оценку 16 генетических маркеров для анализа быстроты, силы и выносливости ребенка, даны рекомендации к конкретным видам спорта. При получении Паспорта всех родителей проконсультирует врач-генетик.