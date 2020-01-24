Иммунитет – одно из величайших достижений эволюции человека. Он противостоит большинству инфекций, атакующих человека как биологический вид. И как «человек разумный», считает заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Михаил Костинов, мы должны отчетливо представлять себе, что именно представляет собой иммунная система организма и как она функционирует.

На первых этапах заболевания, когда организм только подвергается атаке патогенов, порой еще неизвестных, задействуется механизм врожденного иммунитета. Он действует быстро и довольно эффективно, но его возможности не безграничны, и у возбудителей инфекции все равно остается шанс на успех. Чтобы им не удалось его реализовать, организм задействует механизм адаптивного иммунитета – идентифицирует возбудителя и формирует борющиеся с ним антитела. При этом врожденный иммунитет не отходит на второй план, а активно участвует в этой борьбе. Взаимодействие двух систем обеспечивают специальные дендритные клетки, предназначение которых – обнаружение чужеродных клеток вирусов или бактерий и передача информации о них иммунной системе.