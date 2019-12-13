Успех любой пластической операции почти во всех случаях зависит от опыта и профессионализма хирурга. Когда пациент принимает решение о проведении пластической операции, он должен четко осознавать, что послеоперационные осложнения и врачебные ошибки – это разные составляющие.

Осложнения могут возникнуть не по вине врача, а в результате индивидуальной реакции организма и объема хирургического вмешательства. Опытный пластический хирург никогда полностью не отрицает возможности осложнений и уделяет послеоперационной реабилитации особое внимание.

К сожалению, в России свои услуги предлагают, в том числе, непрофессиональные специалисты по пластической хирургии. И неважно, мало у них опыта или они пользуются слабой медицинской базой – последствия бывают разными.

Например, результатом некачественного наложения швов является грубое рубцевание. Ошибки при проведении ринопластики могут привести к деформации носа. Чрезмерное иссечение кожи век приводит к эффекту «круглых глаз». Часть этих ошибок – результат недопонимания между пациентом и хирургом, который делает операцию «на свой вкус». Случаются врачебные ошибки и при проведении маммопластики. Импланты устанавливают неправильно, что искажает форму груди и приводит к неприятным тактильным ощущениям. До сих пор, в некоторых регионах России пациенткам вживляют круглые, а не анатомические импланты.

Пациентам приходится повторно проводить операцию. Иногда и она проходит неудачно по вине пластического хирурга.

Основатель и президент группы компаний «Атлас Здоровья» Анна Василец рекомендует в таких случаях обращаться в зарубежные клиники, к опытным врачам. Например, в соотношении «цена – качество» работают южнокорейские специалисты по пластической хирургии. На сегодня Южная Корея – страна №1 в мире по качеству пластической хирургии.

«В ситуации с пластическими операциями искать, где дешевле, – это рисковать своим здоровьем и внешним видом. Не может качественная пластика лица стоить 15 000 – 30 000 рублей, как рекламируют свои услуги некоторые пластические хирурги в отдельных регионах России», – говорит Анна Василец.

В ноябре 2019 года, Россию по приглашению Анны Василец посетил один из лучших пластических хирургов Южной Кореи – Же Хён Джонг. Он принял участие в бизнес-завтраке в Москве, где рассказывал, как ему часто приходится исправлять ошибки пластических хирургов из других стран. По его словам, безопасность проведения пластических операций – вот, что должно быть основополагающим для любого высококвалифицированного специалиста в этой сфере.

Есть мнение, что у любого даже самого опытного хирурга будут недовольные клиенты. А те врачи, у которых только хорошие отзывы, просто проводили мало операций. Это не так. Яркий пример – клиника View, где работает Же Хён Джонг, которая имеет титул «15 лет без врачебных ошибок».

В большинстве случаев у пациентов с дефектами от неудачных операций есть только один шанс на повторное хирургическое вмешательство, чтобы окончательно не испортить внешность и здоровье. И сделать это лучше в надежной клинике, у действительно опытной команды специалистов.