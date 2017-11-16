Самарская губерния опустилась ещё на одну позицию ниже в рейтинге по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов РФ и к концу года уверенно заняла 15 место. Напомним, в начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад мы были на втором месте.

Достичь результата удалось благодаря труду медиков и активной профилактической работе, которую ведёт СПИД-центр. Население привлекают к тестированию на ВИЧ. Есть хорошая динамика по показателям уровня тестирования:

- за 11 месяцев этого года обследовано 618 566 человек (это 19,3% населения Самарской области).

-за аналогичный период прошлого года было обследовано 597 540 (это 18 6% населения Самарской области).

-динамика прироста более 21 000 человек за 11 месяцев!

В текущем году уже выявлено 2 973 случая ВИЧ – инфекции. Эти люди теперь знают о состоянии своего здоровья и могут получать медицинскую помощь. Коварство ВИЧ заключается в отсутствии симптомов первые несколько лет с момента заражения.

Очень важно выявить инфекцию на начальном этапе и соблюдать рекомендации врача, чтобы сохранить качество и продолжительность жизни, а также защитить от вируса близких людей.