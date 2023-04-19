Мы все слышали аббревиатуру ЗОЖ, все знаем расшифровку – здоровый образ жизни. Но при этом мало кто задумывается, что именно это понятие лежит в основе любой сферы жизни, увеличения дохода, развитии и успешности человека. Доктор Ангелина Шестакова объяснила, почему забота о здоровье становится ключевым преимуществом в современном мире.

Уровень здоровья людей начинает все больше интересовать не только медицинские учреждения, но и политиков, предпринимателей. Ведущие бизнесмены уделяют особое внимание своему здоровью, осознавая, что оно является фундаментом для успеха и процветания их корпорации.

Есть такое понятие, как «тело = дело». Какое здоровье, так и дела вести будешь. Культура здоровья – вот что должно лечь в основу предпринимательского навыка и первично внедряться в школах и университетах!

Мы привыкли рассматривать здоровье, как процесс, спасающий от болезней или как процесс некой профилактики заболеваний. Мы вспоминаем о нем, когда проблема уже случилась. Необходимо рассматривать здоровье как некую мотивацию. Существует понимание двух процессов мотивации: “от” и “к”. Мотивация “от” – это путь ухода “от” проблем и поиск решений в сложных ситуациях. Необходимость избавиться от проблемы приводит всегда к некой борьбе. Желания бороться у человека, как правило, нет. До бесконечности бороться тоже не будешь, быстро устанешь. Мотивация “к” – это путь к желаемому процессу. Человек идет к цели всегда с большим энтузиазмом, нежели уходит от чего-то. Идти к лучшей жизни, к здоровью, к успеху всегда проще, нежели убегать от проблем.

Что мы знаем о здоровье?

Им важно заниматься, чтобы не болеть. Но кто этим занимается? Сколько времени необходимо, чтобы не заболеть? От какой болезни следует делать профилактику? Все эти вопросы приводят не просто в ступор, но и к полному бездействию любого человека, сводя здоровый образ жизни на нет.

На самом деле здоровье — это очень многогранная структура, на базе которой лежит любой жизненный процесс. Нет здоровья – нет ничего, что могло бы в итоге интересовать человека больше. Нет здоровья – не нужны никакие деньги. Что-то болит – нет никакой радости и энергии для построения дела, здоровых взаимоотношений и интересного общения. Каждый знает, что здоровье – самое ценное, что есть. Тем не менее, большинство людей не имеет привычки заботиться о себе.

Как говорит Ангелина Шестакова: “Подлинное богатство начинается с нашего здоровья”. Здоровье — это и физический, и эмоциональный аспекты нашей жизни. Здоровое отношение к себе, своему здоровью и своей жизни – основа, которую человек берет из семьи, впитывает в школьной программе и перекладывает на себя через пример своего окружения.

Культура здоровья – необходимость для нашего общества, которая должна лечь в основу жизни, быть включена в школьную программу и прививаться каждому человеку с раннего детства.

Об эксперте: Ангелина Шестакова – доктор остеопатии с международной квалификацией, врач-невролог, эксперт в области здоровья человека. Ангелина – автор корпоративных программ для здоровья и эффективности сотрудников, а также автор книг. Является основателем школы Sense School.

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