Прививки от гриппа в Самарской области сделали уже более 167 000 человек, в том числе, более 59 000 детей.

Среди тех, кто каждый год старается прививаться от гриппа – уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова. Говорит, раньше, когда не прививалась, в период эпидемии гриппа, бывало, болела достаточно тяжело.

Особенно важно, считает детский омбудсмен, позаботиться о здоровье своих детей: «Защищая свой организм, мы в первую очередь должны думать о своих близких и, в частности, о детях. И для законных представителей это решение, конечно, должно быть продуманным, исходя из особенностей состояния здоровья ребенка, заблаговременным, потому что иммунитет должен сформироваться заранее».

Вакцинация детей от гриппа сегодня проводится в школах и детских сада. Прививают только при согласии родителей. Также сделать прививку от гриппа как ребенку, так и себе можно и в поликлинике по месту жительства.

Вакцинопрофилактика, говорят врачи, сейчас самый действенный способ защиты детей от инфекционных заболеваний. «Если правильно оценить состояние здоровья малыша перед вакцинацией, правильно выбрать вакцину, правильно провести подготовку к вакцинации, то профилактическая прививка принесет исключительно пользу. Современные вакцины сочетают в себе оптимальное соотношение максимальной эффективности и безопасности», – отмечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по педиатрии в г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина.