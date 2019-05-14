Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном 1 октября 2019 года докладе признала успешной программу Российской Федерации по снижению чрезмерного потребления алкоголя. С 2003 по 2016 годы этот показатель уменьшился в нашей стране на 43%, об этом пишет Независимая газета .

Согласно статистике, приведенной в докладе ВОЗ, с 2003 года в РФ сократилась смертность от всех причин и достигла 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. Смертность от алкогольных отравлений в этот период упала более чем на 70%, алкогольных психозов – на 80%, заболеваний печени – свыше 20%. Благодаря этому ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума: 68 лет у мужчин, 78 лет – у женщин.

Однако на этом Минздрав РФ, которому удается успешно противостоять могущественному лобби табачных и алкогольных компаний, не собирается останавливаться. На днях министерство внесло в Правительство РФ новую версию антитабачной концепции, которая предусматривает особую маркировку табачных изделий и контроль распространения новых курительных приспособлений. Сейчас в России электронные сигареты и их состав не регулируется никак, в то время как в США, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), подтверждены не менее 18 смертей, ассоциированных с вейпингом. Еще у 1080 человек были диагностированы заболевания дыхательной системы из-за курения электронных сигарет.

Сейчас в России курит примерно треть населения, и эксперты Минздрава убеждены, что принятие и реализация новой концепции приведет к уменьшению потребления никотина до 5% в ближайшие 30 лет и позволит снизить саму потребность в курении.

В России до сих пор, несмотря на все предпринимаемые усилия, наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, которая превышает женскую почти вдвое. До 70% смертей мужчин в трудоспособном возрасте в России вызваны алкоголем – острые алкогольные отравления, ДТП, бытовые причины, криминал, болезни, ассоциированные с алкоголем и т.д. «Семьдесят процентов – это алкоголь – ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность: циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», – подчеркнула министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Однако с 2012 года эти показатели постоянно сокращаются.

Для сохранения позитивного тренда снижения смертности россиян от употребления алкоголя Минздрав России разработал законопроект, предусматривающий ограничение продажи алкоголя молодым людям до 21 года. Эту меру поддерживает большинство россиян.

«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст продажи алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно», – отметила Вероника Скворцова.

Министр здравоохранения напомнила, что пагубное воздействие алкоголя на мозг молодого человека приводит к серьезным последствиям, как в физиологии, вызывая изменения в формировании структур головного мозга, так в психологическом аспекте. «Эти изменения закрепляются в самый ответственный период развития и становятся патологическими зависимостями, с которыми очень трудно бороться», – пояснила она.