В начале мая в сети появился ролик, который начинается словами «Говорят, что мир никогда не будет прежним…», а заканчивается он призывом #ЗавяжиШнуркиДома. Так был запущен флешмоб, в рамках которого пользователи соцсетей брали пару кроссовок, ботинок или другой обуви на шнурках, а затем завязывали эту пару шнурками между собой, выкладывая фото и видео завязанной обуви в соцсети с хэштегом #ЗавяжиШнуркиДома.

https://www.instagram.com/p/B_zVIvDhQGZ/

Массовый флешмоб #ЗавяжиШнуркиДома в интернете организовала компания “Ника Петротэк”. Идею поддержало множество разных людей, в том числе известные блогеры и звёзды шоу-бизнеса.

Таким образом люди демонстрировали свою поддержку врачам, которые борются сейчас с коронавирусом. Показывали, что понимают, насколько важно сейчас оставаться дома, в то время как пандемия приблизилась к пиковым показателям, а медики самоотверженно работают на пределе своих возможностей.

Завязанная между собой шнурками пара обуви – символ того, что человек не хочет быть проблемой, он хочет стать решением. Он выходит из комнаты, но остается дома. Каждая завязанная шнурками пара обуви – это минус один пациент с диагнозом «коронавирус».