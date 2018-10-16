Учащиеся тольяттинской детской музыкальной школы примут участие в концерте сводного Детского хора России в Москве2018-12-20 20:14
27 декабря 2018 года Детский хор России выступит в Государственном Кремлевском дворце (6+).
Для участия в выступлении сформирована группа от Самарской области в количестве
Руководитель хора, заведующий вокально-хоровым отделением – Галина Николаевна Девяткина.
Открывает выступление хора в Государственном Кремлевском дворце Государственный Гимн Российской Федерации. В программу концерта включены произведения российских и зарубежных авторов (П.Чайковского, И.Стравинского, Ж.Бизе, К.Орфа, С.Прокофьева, А.Пахмутовой, И.Дунаевского). Завершится концерт финальным хором «Слава великим богам» из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила».
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