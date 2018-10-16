27 декабря 2018 года Детский хор России выступит в Государственном Кремлевском дворце (6+).

Для участия в выступлении сформирована группа от Самарской области в количестве

5 человек. Это участники хора мальчиков «Ладья» МБУ ДО г.о. Тольятти «Детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного работника культуры РФ Владимира Михайловича Свердлова».

Руководитель хора, заведующий вокально-хоровым отделением – Галина Николаевна Девяткина.

Открывает выступление хора в Государственном Кремлевском дворце Государственный Гимн Российской Федерации. В программу концерта включены произведения российских и зарубежных авторов (П.Чайковского, И.Стравинского, Ж.Бизе, К.Орфа, С.Прокофьева, А.Пахмутовой, И.Дунаевского). Завершится концерт финальным хором «Слава великим богам» из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила».

Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря.