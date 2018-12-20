На минувшей неделе в Тольятти поставлен печальный антирекорд по количеству фактов превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Как передает корреспондент TLTgorod, соответствующие цифры сегодня, 26 августа, сообщила директор тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова.

По словам Надежды Ивановны, за неделю зафиксированы 13 превышений ПДК, притом все – по содержанию формальдегида. Превышения выявлены в Центральном и Комсомольском районах, с максимальным значением в 3,8 раза, а также на территории мкр Шлюзовой.

Напомним, специалисты полагают, что загрязнение воздуха в первую очередь связано с пробками на трассе М-5 в районе строительства транспортной развязки. На ситуацию наложился период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), а проще – жара, отсутствие ветра и осадков.