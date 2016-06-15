21 марта, во вторник, ГБУ ДПО «Региональный центр развития трудовых ресурсов» и ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» совместно с Технопарком «Жигулёвская долина» проводят Первый региональный Форум наставников «Наставничество – партнерство для успеха».

В ходе работы Форума запланировано обсуждение актуальных вопросов развития наставничества как необходимого и значимого элемента (компонента) дуальной модели подготовки кадров для отрасли образования, физической культуры и спорта на территории Самарского региона, демонстрация лучших практик организации наставничества в учреждениях. На площадках Форума будут проведены мастер-классы: «Лего – конструирование и робототехника в дошкольном образовании», «Методика использования моделей WEDO 1.0 во внеурочной деятельности», «Оздоровительная тренировка в новых видах физкультурно-оздоровительной деятельности».

В работе Форума примут участие представители Министерства образования и науки Самарской области, Департамента образования мэрии г.о. Тольятти, руководители, заместители руководителей организаций, наставники, осуществляющие деятельность в рамках дуальной модели подготовки кадров для отрасли образования, физической культуры и спорта преподаватели профессиональных образовательных организаций и студенты.

Место проведения Форума: Технопарк «Жигулёвская долина», г.о. Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, д. 165, корпус 1.

Начало мероприятия в 11.00. Регистрация участников начнётся в 10.30