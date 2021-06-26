Патрулирование городских лесов Тольятти будет усилено2021-07-12 16:07
В понедельник, 12 июля, на аппаратном совещании в городской администрации глава Тольятти Николай Ренц рассказал о ходе ликвидации крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. Напомним, сигнал о возгорании на территории Тольяттинского лесничества поступил в ГУ МЧС России по Самарской области днем 10 июля.
Быстрому обнаружению пожара способствовала созданная в Тольятти система наблюдения за городскими лесами, которую обеспечивают 12 видеокамер и квадрокоптер, находящийся на круглосуточном дежурстве у Единой дежурной диспетчерской службы г.о. Тольятти. Как только сотрудники ЕДДС г.о. Тольятти зафиксировали на мониторах задымление, квадрокоптер вылетел на территорию, определил примерную площадь и точные координаты точки возгорания. Это, в свою очередь, позволило пожарной охране оперативно оценить масштаб происшествия и направить к месту возгорания нужное количество техники.
По предварительным данным, площадь лесного пожара на момент прибытия огнеборцев составляла около 6 га. Ситуация серьезно осложнялась сильным порывистым ветром, меняющим направление. К вечеру огнем было пройдено уже 40 га лесной территории, в связи с чем в городе был введен и продолжает действовать режим ЧС. На месте тушения развернут оперативный штаб, стянута дополнительная техника из Самары и с предприятий города, привлечен пожарный вертолет. Движение всех видов транспорта по ул. Родины на участке от ул. Баныкина до Комсомольского шоссе перекрыто и будет восстановлено после полной ликвидации лесного пожара.
11 июля к борьбе с огнем в Тольяттинском лесничестве подключился самолет-амфибия МЧС России. С просьбой направить в Тольятти специализированную авиацию обратился в федеральное ведомство губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Локализация лесного пожара была зафиксирована в 17:45 в воскресенье.
Дополнительные средства на восстановление тольяттинских лесов будут выделены из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который 11 июля побывал на месте тушения пожара. Глава региона отметил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причина возгорания уточняется, однако у правоохранительных органов практически нет сомнений, что это было поджог.
По словам Николая Ренца, в ближайшее время предложения о необходимых лесовосстановительных мероприятиях будут сформированы и направлены в областное правительство.
Также Николай Ренц напомнил, что силами районных администраций в Тольятти в условиях действия особого противопожарного периода организовано и ведется патрулирование. В отношении нерадивых жителей, которые, несмотря на запреты и повышенный класс пожарной опасности, продолжают разводить костры в городских лесах, составляются протоколы об административных правонарушениях.
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