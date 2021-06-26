В понедельник, 12 июля, на аппаратном совещании в городской администрации глава Тольятти Николай Ренц рассказал о ходе ликвидации крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. Напомним, сигнал о возгорании на территории Тольяттинского лесничества поступил в ГУ МЧС России по Самарской области днем 10 июля.

Быстрому обнаружению пожара способствовала созданная в Тольятти система наблюдения за городскими лесами, которую обеспечивают 12 видеокамер и квадрокоптер, находящийся на круглосуточном дежурстве у Единой дежурной диспетчерской службы г.о. Тольятти. Как только сотрудники ЕДДС г.о. Тольятти зафиксировали на мониторах задымление, квадрокоптер вылетел на территорию, определил примерную площадь и точные координаты точки возгорания. Это, в свою очередь, позволило пожарной охране оперативно оценить масштаб происшествия и направить к месту возгорания нужное количество техники.

По предварительным данным, площадь лесного пожара на момент прибытия огнеборцев составляла около 6 га. Ситуация серьезно осложнялась сильным порывистым ветром, меняющим направление. К вечеру огнем было пройдено уже 40 га лесной территории, в связи с чем в городе был введен и продолжает действовать режим ЧС. На месте тушения развернут оперативный штаб, стянута дополнительная техника из Самары и с предприятий города, привлечен пожарный вертолет. Движение всех видов транспорта по ул. Родины на участке от ул. Баныкина до Комсомольского шоссе перекрыто и будет восстановлено после полной ликвидации лесного пожара.

11 июля к борьбе с огнем в Тольяттинском лесничестве подключился самолет-амфибия МЧС России. С просьбой направить в Тольятти специализированную авиацию обратился в федеральное ведомство губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Локализация лесного пожара была зафиксирована в 17:45 в воскресенье.



– В понедельник с пяти утра на тушении пожара работает вертолет, с девяти утра – самолет. Рассчитываем, что полностью ликвидировать лесной пожар удастся сегодня к вечеру. В дальнейшем нам надо будет обязательно усилить патрулирование городских лесов и запретить любой вход или въезд в лес, учитывая количество накопленного там сушняка и старых порубочных материалов. К сожалению, в городе очень много лет практически ничего не делалось для профилактики лесных пожаров. И сейчас мы с этим столкнулись. Нет просек, нет лесозащитных полос нужной ширины, лес не разделен на квадраты. В итоге мы, тольяттинцы, за десять лет после того, как сгорел лес, своими руками посадили почти 180 га саженцев, практически 1200 га посадили лесники. И очень обидно, что значительная часть из сгоревшего в эти дни леса – это те деревья, те наши «дети», которые мы сами высадили, – сказал глава города.

Дополнительные средства на восстановление тольяттинских лесов будут выделены из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который 11 июля побывал на месте тушения пожара. Глава региона отметил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причина возгорания уточняется, однако у правоохранительных органов практически нет сомнений, что это было поджог.



– Я очень надеюсь, что совместно с жителями Тольятти и правоохранительными органами мы найдем негодяев, которые подожгли тольяттинский лес – лес, которым живут тольяттинцы. Они его холят и лелеют, тратят свои силы и средства на восстановление леса. Но находятся такие злодеи, которые, к сожалению, наносят ущерб городу, людям, нашей прекрасной природе, нашему лесу,- подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам Николая Ренца, в ближайшее время предложения о необходимых лесовосстановительных мероприятиях будут сформированы и направлены в областное правительство.



– Нам нужна серьезная мощная техника, которая бы превращала все порубочные материалы в щепу, которую можно было бы оставлять на месте. Об этом вчера мы говорили с главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым. В плане материально-технического развития нам помогут, но дальнейшее текущее содержание леса будет за нами. Поэтому мы будем готовить предложения и по технике, и по мероприятиям. Нам чрезвычайно важно сделать так, чтобы наш лес остался и был сохранен для будущих поколений, – отметил глава города.

Также Николай Ренц напомнил, что силами районных администраций в Тольятти в условиях действия особого противопожарного периода организовано и ведется патрулирование. В отношении нерадивых жителей, которые, несмотря на запреты и повышенный класс пожарной опасности, продолжают разводить костры в городских лесах, составляются протоколы об административных правонарушениях.



– У нас каждая администрация района организовывает патрули. Но, как вчера Дмитрий Игоревич сказал, в Тольятти куда ни пойдешь – везде лес. Поэтому обеспечить должную защиту лесов теми патрулями, которые уже были организованы силами администрации, невозможно. Будем усиливать эту работу, – сообщил Николай Ренц.