5 июля, в среду, в 10.00 в зале для совещаний министерства образования и науки Самарской области состоялся брифинг заместителя министра образования и науки Самарской области С.Ю.Бакулиной, посвященный первым результатам государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательный школ Самарской области в 2017 году.

Светлана Юрьевна Бакулина рассказала о первых результатах проведения ГИА в Самарской области.

«В целом, мы довольны результатами проведения государственной итоговой аттестации в Самарской области в этом году», – отметила Бакулина. «Мы опробовали новую технологию – печать контрольных измерительных материалов и их сканирование в аудитории. В следующем году благодаря выигранному федеральному гранту в размере 14 300 млн. рублей 100% пунктов проведения экзаменов перейдут на данную технологию».

Заместитель минситра напомнила, что в этом году в Самарской области был впервые открыт ситуационный центр по вопросам проведения ЕГЭ. В связи с большим количеством людей в пунктах проведения экзаменов – почти на каждом из них присутствовали представители прокуратуры, общественные наблюдатели (в составе которых активно работали члены Российского Союза молодежи), – 30 наблюдателей ситуационного центра отслеживали экзаменационные аудитории из специально оборудованного класса онлайн. В следующем году центр продолжит свою работу. Общественным наблюдателем ситуационного центра может стать любой человек, получивший аккредитацию.

Что касается участников, удаленных с экзамена, замминистра сообщила, что в этом году их число – 14. Девять из них удалены с экзамена по обязательным предметам. Причиной большей части удалений стало наличие сотового телефона в аудитории.

Заместитель министра подчеркнула, что благодаря серьезной профориентационной работе, проводимой совместно с Советом ректоров вузов предприятиями и бизнес-сообществом, снизилась средняя цифра количества выбираемых предметов – она составляет три с половиной предмета на человека. Ранее этот показатель был в районе пяти предметов на выпускника. Связь с реальным сектором экономики и эффективные программы профориентации дают серьезный результат – ребята выбирают предметы целенаправленно.

«Если говорить о таком важном предмете, как физика – число неявившихся на экзамен – самое минимально в отношении всех других предметов. Уменьшилось число ребят, которые сдавали обществознание, вместе с этим выросло число сдающих химию, биологию. Целенаправленная работа, которая ведется в регионе по подготовке комплекса инженерно-технических кадров для экономики, дает серьезные результаты», – отметила Бакулина.

В ходе брифинга было отмечено, что в регионе число ребят, не подтверждающих освоение общеобразовательной программы, с каждым годом становится все меньше.

Замминистра также рассказала о трех уникальных выпускниках, набравших 100 баллов по двум предметам. «Уникальный случай за всю историю нашей области, когда выпускник набрал 100 баллов одновременно по физике и информатике и ИКТ и 98 баллов по математике – это уникальный результат даже по стране».

Заместитель министра сообщила, что апелляций о несогласии с результатом в этом году подано меньше, чем в 2016. При этом количество отозванных апелляций сократилось практически в три раза. Этому способствовало активное использование выпускниками интернет-сервиса, на котором публикуются экзаменационные материалы участников. Ознакомившись со своими бланками, участники ГИА принимают более осмысленное решение о подаче апелляции о несогласии с результатом.

Завершая брифинг, Светлана Юрьевна Бакулина подчеркнула, что результаты экзаменов напрямую зависят от качества освоения предметов общеобразовательной программы, а не от простых навыков по решению модульных типовых заданий. «Необходимо обучать предмету, а не готовить к экзамену. Для нас результаты – это серьезный повод для рассмотрения того, что в содержании образования, в учебных планах и программах, в подготовке наших педагогов нужно изменить. Это серьезная аналитическая база для принятия управленческих решений».