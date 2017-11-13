30 ноября, в четверг, в 15.00 в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина (Самара, ул. Льва Толстого, 94) состоится торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной.

В нем примут участие врио заместителя председателя правительства Самарской области – министра здравоохранения Геннадий Гридасов, заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Купеева заместитель директора по науке ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Ирина Сон, представители Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа, преподаватели колледжа, ветераны.

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной – одно из старейших в стране и первое среднее специальное заведение в г. Самаре. История колледжа начинается 1 мая 1867 года, когда при земской больнице (ныне Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова) открылась фельдшерско-акушерская школа на 15 воспитанников.

В 1967 году, в связи со 100-летием со дня основания, учреждению было присвоено имя Нины Дмитриевны Ляпиной, фельдшера, выпускницы 1940 года, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в партизанском соединении С. Ковпака и погибшей в одном из боев.

С 2013 года учреждение стало подведомственной организацией министерства здравоохранения Самарской области, а в 2015 году к колледжу присоединены «Самарский медико-социальный колледж», Новокуйбышевский медицинский колледж, «Безенчукское медицинское училище», «Борское медицинское училище».

Ежегодно учреждение выпускает около 1000 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, востребованных на рынке труда. Выпускники колледжа успешно трудятся в ведущих учреждениях здравоохранения и фармации не только Самарской области, но и за ее пределами, занимают руководящие должности.

За 150 лет колледж подготовил более 42 тысяч медицинских работников среднего звена.