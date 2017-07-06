В среду, 26 июля, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочую встречу с лауреатом Нобелевской премии, почетным доктором, членом наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева Ж.И.Алферовым.

Во встрече приняли участие супруга академика Т.Г.Дарская, вице-губернатор Д.Е.Овчинников, председатель совета ректоров Самарской области Г.П. Котельников, президент Самарского университета В.А.Сойфер и ректор вуза Е.В.Шахматов.

Ж.И.Алферов приехал на встречу с Губернатором сразу после завершения публичной лекции «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир» в Самарском университете. Выступления Ж.И.Алферова в стенах Самарского университета перед студентами, аспирантами, преподавателями, учеными вуза, почетными гостями стали хорошей традицией и неизменно вызывают аншлаг. Так произошло и на этот раз. «Лекция прошла отлично, зал был полон и долго не отпускал Жореса Ивановича», – рассказал Е.В.Шахматов.

Во время встречи Н.И.Меркушкина и Ж.И.Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки. Речь также шла о достижениях сферы высшего образования в регионе. «Регион в этом направлении идет вперед. Самарский университет один из лучших вузов нашей страны», – подчеркнул ученый.

Ж.И.Алферов также отметил позитивные изменения в облике областной столицы: «Видно, что Самара развивается», – подчеркнул ученый.