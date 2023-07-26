АО «РНГ» поможет воспитанникам приюта «Родной дом» подготовиться к школе2023-08-21 11:46
Компания выделит учреждению финансовые средства на закупку школьной и спортивной формы и обуви.
Все дети и подростки, проживающие в приюте, находятся в трудной жизненной ситуации. В центре с ними занимаются квалифицированные педагоги, созданы необходимые условия для полноценного отдыха.
Приют существует в основном на пожертвования благотворителей. АО «РНГ» неоднократно помогало учреждению, выделяя средства на оплату трехразового питания для его воспитанников.
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