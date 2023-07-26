Компания выделит учреждению финансовые средства на закупку школьной и спортивной формы и обуви.

Все дети и подростки, проживающие в приюте, находятся в трудной жизненной ситуации. В центре с ними занимаются квалифицированные педагоги, созданы необходимые условия для полноценного отдыха.