Гости пятого по счету ролика о татарском языке помогают зрителю разучить такие слова, как «Өй», «Дөнья», «Вакыт» и «Сәламәтлек».

На официальном YouTube-канале образовательного проекта «Азбука важных слов» («Мөһим Сүзләр Әлифбасы») вышел пятый ролик с участием известных в Татарстане людей: телеведущих Максима Шарафутдинова и Елены Кузнецовой, сценариста Мансура Гилязова и чемпионки мира по бодибилдингу Натальи Быстровой. Всего за минуту экранного времени гости проекта успели не только перевести с татарского языка слова «дом», «мир», «время» и «здоровье», но и привести примеры их использования в пословицах и фразах на татарском языке.

Ранее свои мини-уроки в рамках проекта «Азбука Важных Слов» уже провели капитан хоккейной команды «Ак Барс» Данис Зарипов, певица и финалистка музыкального ТВ-шоу «Голос» Эльмира Калимуллина, исполнительница главного татарского хита этого лета «Малай на белом барсе» Лэйна и многие другие.

«Азбука важных слов — проект, посвященный красоте татарского языка и его значимости в культуре нашей многонациональной страны. «Алга», «матурлык», «бәхет» — эти и многие другие татарские слова на слуху у всей России, и главная цель «Азбуки» состоит в том, чтобы таких слов стало как можно больше, а люди могли свободно использовать их в повседневной жизни», — сказано в описании канала на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=LEzxAoNnD0w&feature=youtu.be).

Источник: https://www.tatar-inform.ru/news/2019/09/20/662996/