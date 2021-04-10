7 мая знатоки из интеллектуальных команд и любители военной истории из регионов Приволжского федерального округа примут участие в интеллектуальной игре по тематике Великой Отечественной войны.

Участников ожидает 24 вопроса, по итогам которых определятся победители и призеры в трех возрастных группах: «школьники», «студенты» и «взрослые». Победитель студенческого зачета сможет принять участие в окружном финале Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов, которая пройдет в сентябре текущего года в Саранске.

Ознакомиться с правилами игры и зарегистрировать команду можно на сайте https://intgame.ru/pfo.

Впервые открытая окружная интеллектуальная игра, приуроченная к Дню Победы, была проведена в 2020 году. Участие в ней приняла 151 команда из всех регионов Приволжского федерального округа, а также из Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Омской, Смоленской, Ярославской областей, города Москвы, а также городов Минска и Молодечно (Республика Беларусь).