Химия – одна из основных дисциплин естественных наук. Другими словами, она описывает мир на определенном уровне материи, то есть на атомном и молекулярном уровне, и имеет дело только с веществами определенного состава (химические вещества) и их превращениями (химические превращения и реакции). Для инженеров всех специальностей важно понимать проблемы и процессы на атомном и молекулярном уровне при работе с различными веществами, материалами и химическими реакциями.

Как и другие фундаментальные науки, химия дает студентам навыки решения конкретных (в данном случае химических) проблем. Особенностью обучения студентов в современных университетах является большая самостоятельность в работе с учебным материалом. Курс химии включает лекции, решение практических задач, лабораторные занятия, изучение дисциплины по учебникам и пособиям, самостоятельное выполнение заданий, индивидуальные и групповые консультации, три контрольные работы (каждая из которых охватывает значительную часть материала всего курса), зачет по всему курсу в форме теста сдача экзаменов и тестов.

При подготовке данной статьи было учтено, что значительная часть поступающих в университет студентов химиков не сдает вступительный экзамен по химии и оказывается недостаточно подготовленной к дальнейшему обучению в этой области. Для того, чтобы можно было преодолеть этот недостаток, в курсе достаточно подробно изучаются основные (первые) понятия и законы, относящиеся к вопросам школьного курса, т.е. к пунктам “состав вещества”. При изложении этих вопросов в университетском курсе мы стремились к более структурированному изложению и более четким определениям, чем в школьном курсе. www.lfirmal.com/reshenie-zadach-po-himii/

Основные понятия и определения в химии

Химия является частью естественных наук и изучает свойства веществ и изменения, происходящие в их составе и структуре. Здесь следует уточнить, что химия имеет дело с веществами определенного состава и строения, т.е. с химическими веществами, и, во-вторых, с превращениями относительно низких энергий в условиях, близких к нормальным (температура ниже десятков тысяч градусов, энергия обычно ниже нескольких тысяч килоджоулей на грамм вещества, давление обычно ниже нескольких сотен МПа), т.е. с химическими веществами. Это означает, что речь идет о химической реакции.

Под химическими свойствами вещества понимается ряд химических реакций, которые это вещество способно претерпевать. Как и физические свойства (цвет, плотность, твердость, электропроводность, температура плавления, температура кипения), они определяются электронной структурой, строением и составом вещества.

Простое химическое вещество (просто вещество) – это вещество, которое не распадается на другие вещества в результате химических реакций.

Атом – это наименьшая частица простого вещества, которая сохраняет все свои основные химические свойства. Физика установила, что атом состоит из протонов и нейтронов, составляющих ядро, и такого же количества электронов, как и протонов, т.е. он электрически нейтрален. Это атомы, которые не могут быть превращены в другие атомы в результате химических реакций. Элемент – это тип атома, характеризующийся наличием одинакового числа протонов. Элементу присваивается порядковый номер, равный числу протонов в его ядре, первая буква которого (латинское название) является символом элемента, а за ним обычно следует название, обозначающее один атом. Например, элемент порядка 18 называется аргоном (Argon – лат.) и обозначается Ar. Этот символ указывает на одновременное присутствие одного атома (или одного моля атомов).

Соединение – это вещество, состоящее из атомов более чем одного элемента. Соединение состоит из групп атомов, или формульных единиц (ФЕ), которые представляют его состав.

Атомно-молекулярное учение в химии

В 1748 году М.В. Ломоносов представил основные идеи об атоме. Однако его работа стала известна только в 1904 году. В 1803-1807 годах английский ученый Дж. Дальтон сформулировал основные положения об атоме и молекуле. Дальтон сформулировал основные положения атомно-молекулярной теории (АМТ):



1) каждый элемент состоит из атомов, которые являются очень маленькими частицами;



2) все атомы элемента одинаковы;



3) атомы разных элементов обладают разными свойствами (в том числе имеют разную массу);



4) атомы одного элемента могут быть превращены в атомы других элементов в результате химических реакций.



4) атомы одного элемента не превращаются в атомы других элементов в результате химических реакций, 5) химические соединения образуются в результате комбинации атомов двух или более элементов.



6) относительные количества атомов различных элементов в соединении всегда постоянны.



Эти постулаты в химии были впервые косвенно подтверждены серией стехиометрических законов (закон сохранения массы, закон сохранения энергии, закон композиционной инвариантности, закон кратности, закон объемных отношений, газовый закон и закон объединенных газов, закон Авогадро и закон эквивалентов). Стехиометрия – это изучение состава вещества и его изменений в процессе химических превращений (слово образовано от греческих слов “stoichion” (элемент) и “metron” (мера)). Законы стехиометрии обычно считаются частью САМ. Именно на основе этих законов были введены понятия химических формул, формул химических реакций и валентности.