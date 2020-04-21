В институте профессионального образования (ИПО) Самарского государственного медицинского университета врачи и средний медперсонал проходят дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавриусной инфекции.

Курсы разработаны в соответствии с последними указаниями министерства здравоохранения РФ и рекомендациями по защите медперсонала, которые прислали коллеги из Китая. Они разные по продолжительности и целевой аудитории. Обучение ведется дистанционно.

Курс «Коронавирусная инфекция: эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика» длится 18 часов и разработан для всех врачебных специальностей. Его уже прослушали 19 человек, а зарегистрировались ещё более 150 медиков. Другой курс – «Протезирование дыхательных функций, респираторная поддержка у пациентов с вирусным пневмониями» – рассчитан на анестезиологов-реаниматологов. Еще один курс предназначен для кардиологов, которые научатся вести пациентов с сердечно-сосудистой патологией на фоне коронавирусной инфекции.

Как рассказала директор ИПО СамГМУ – проректор по региональному развитию здравоохранения Светлана Палевская, ИПО СамГМУ также подготовил программы повышения квалификации продолжительностью 36 часов каждая. Это необходимо для обучения кадрового резерва. «Занятия уже начались. В ближайшее время мы должны обучить около 700 специалистов, – поясняет Светлана Палевская. – Это циклы по коронавирусной инфекции, по особенностям лечения пациентов с пневмониями, по неинвазивной и инвазивной вентиляции легких».

«Информация по COVID-19 постоянно меняется, и важно изучить накопленный опыт, как российский так и зарубежный, – считает декан лечебного факультета СамГМУ Дмитрий Константинов. – Врачи обмениваются знаниями, а министерство здравоохранения РФ выдает клинические рекомендации. Для врачей всех специальностей есть видеоролики и фильмы по сердечно-легочной реанимации, оказанию неотложной помощи, использованию средств индивидуальной защиты, с подробными комментариями профессорско-преподавательского состава».

20.04.20г.