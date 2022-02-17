Предложения участников конкурса «Лучший вопрос для экономического диктанта» в составе жюри оценит Фонд Юрия Лужкова. Самый юный победитель конкурса, который проводится в рамках подготовки к Всероссийскому экономическому диктанту, получит специальный приз Фонда. Вопросы могут прислать школьники 9-11 классов и студенты высших учебных заведений до 7 сентября.

Впервые конкурс состоялся в 2021 году, его участники со всех регионов России и ближнего зарубежья прислали организаторам несколько сот вопросов. В этом году подведение итогов состоится 12 октября на сайте Всероссийского экономического диктанта. Конкурсная комиссия отберет лучшие вопросы и включит их в задания диктанта. Авторы будут награждены призами и дипломами. Еще одно поощрение для победителей – возможность принять участие в финале Всероссийского Фестиваля экономической науки, который пройдет в рамках Московского академического экономического форума в мае 2023 года.

Всероссийский экономический диктант проводится по инициативе Вольного экономического общества России (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ). Фонд Юрия Лужкова входит в число партнеров проекта. Участие в реализации мероприятия принимают ведущие вузы России.

Экономический диктант-2022 на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!» пройдет 11 октября. Его главная цель – вызвать интерес у россиян к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, насколько важны экономические знания для обычного человека каждый день его жизни. Основные вопросы диктанта будут связаны с важнейшими историко-экономическими датами, экономической историей страны, современным экономическим процессам и практическим задачам ежедневной экономической деятельности россиян.