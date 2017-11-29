Написание диссертации – трудоемкий процесс, и не многие доводят его до конца. Чтобы не попасть в число сдавшихся, определите заранее, насколько нужна вам эта работа и зачем. Работать над диссертацией нужно достаточно долго, необходима серьезная мотивация. Особенно в моменты, когда аспирант понимает, что это мало кому надо, кроме него самого. Хорошим подспорьем будет заинтересованный научный руководитель. Он важен не только на первом этапе, но и позже – чтобы не дать пропасть энтузиазму в процессе, поможет правильно оформить и защитить труд.

Особенности проверки

Все научные труды в обязательном порядке проходят проверку на уникальность. Поисковый запрос « как проверить диссертацию на плагиат » выдаст сотни платных и бесплатных сервисов. Предпочтение следует отдать тем, что проверяют через базы Антиплагиат.ВУЗ и Российскую Государственную Библиотеку.

Хорошим вариантом для аспирантов будут платные сервисы. Они за считанные минуты проводят проверку всего документа по открытым и закрытым базам. А если процент уникальности вас не устроит, не отчаивайтесь. Среди услуг есть также уникализация текста до нужного уровня. При этом ваши мысли не перефразируют – используется специальная кодировка, которая влияет лишь на показатели общепринятых для научных работ программ проверки на плагиат.

Анализ

Что касается непосредственно человеческого фактора, то весь труд от корки до корки прочитают только вы, научный руководитель и оппоненты. Для ВАК более важны сопровождающие документы, а Совет принимает решение, исходя из вашего выступления на защите. Более пристальное внимание будет нацелено на автореферат и введение. Потому наиболее кропотливую подготовку следует провести над:



введением;



научной новизной работы;



положением, выносимым на защите;



списком работ соискателя.



Очень важно еще на начальном этапе сформулировать цели и задачи своего труда. В идеале они должны привести к положительному результату, связанному с темой диссертационного исследования. Зачастую цель созвучна с темой, но в начале добавлены фразы:



«найти эффективное решение»;



«разработать новый способ»;



«обеспечить более эффективное» и тому подобные.



Проанализируйте работы других авторов и выберите задачу, которая недостаточно высветлена и исследована, но актуальна.

Распорядок дня

Определите наиболее эффективные часы работы и старайтесь придерживаться четкого распорядка. Не стремитесь написать максимум в первые дни, иначе быстро выдохнетесь. Гораздо продуктивное установить определенный лимит, который вы не будете ни превышать, ни понижать.