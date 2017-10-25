Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области2017-10-28 14:40
3 ноября в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант».
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru с 3 ноября по 5 ноября будет организовано онлайн-тестирование.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
Дополнительная информация по тел.:
Региональный координатор Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» – руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента мониторинга общественного мнения Администрации Губернатора Самарской области Надежда Петровна Осипова, тел. 332-07-91.
В Самарской области диктант будут писать на 57 площадках.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Организатором «Большого этнографического диктанта» в Самарской области является Администрация Губернатора Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов».
Список площадок Самарской области по этнографическому диктанту
Самарская область, г.о.Самара, ул.Академика Павлова, д.1
Самарская область, г.о.Самара, ул. Максима Горького, д.65/67
Самарская область, г.о.Самара, ул.Фрунзе, 167
Самарская область, г.о.Самара, ул.Московское шоссе, д.125а
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, д.22
Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Луговцева, д.22
Самарская область, м.р.Елховский, с.Елховка, ул.Школьная, д.8а
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д.38
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая,д.10
Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, д.101
Самарская область, г.о.Тольятти, ул.70 лет Октября, д.60
Самарская область, г.о.Похвистнево, ул.Лермонтова, д.16
Самарская область, г.о.Кинель, ул.Маяковского д.72
Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д.79а
Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т.Алексеевкаул.Гагарина, д.5
Самарская область, г.о.Нефтегорск, пр-т Победы, д.10
Самарская область, г.о.Самара, ул.Гагарина, д.18
Самарская область, Богатовский район, с.Съезжее, ул.Молодежная, д.33
Самарская область, г.о.Тольятти, ул.Белорусская, д.16в
Самарская область, г.о.Тольятти, ул.Гагарина, д.4
Самарская область, м.р.Ставропольский, г.о.Тольятти, ул.Комсомольская, д.109
Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, д.10
Самарская область, г.о.Самара, ул.Советской Армии, д.141
Самарская область, г.о.Жигулевск, ул.Гидростроителей, д.10
Самарская область, г.о.Сызрань, ул.Советская, д.92
Самарская область, Сызранский район, п.г.т.Балашейка, ул.Горького, д.10
Самарская область, Исаклинский район, с.Исаклы, ул.Первомайская д.4а
Самарская область, Кинельский район, п.Кинельский, ул.Рабочая, д.4а
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, д.54
Самарская область, г.о.Самара, ул.Циолковского д.1
Самарская область, Волжский район, с.Дубовый умет, пер.Школьный, д.1
Самарская область, г.о.Самара, ул.Стара-Загора, д.76
Самарская область, Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.Кирова, д.38
Самарская область, Пестравский район, с.Пестравка, ул.Крайнюковская, д.75
Самарская область, Приволжский район, п.Новоспасский, ул.Школьная, д.1
Самарская область, г.о.Чапаевск, ул.Жуковского, д.35
Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала, ул.Попова, д.7
Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Учебная, д.2
Самарская область, г.о.Самара, ул.Воронежская, д.9
Самарская область, Приволжский район, пос. Новоспасский, ул.Школьная, д.l
Самарская область, г.о.Октябрьск, ул.Ленина, д.52
Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. Ст.Разина, 128
Самарская область, Кошкинский район, с.Старое Максимкино, ул. Школьная, 5
Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, ул.Советская, 146
Самарская область, Шигонский район, с.Малячкино, ул.Школьная, 1
Самарская область, Шигонский район, с.Новодевичье, ул.Советская, 58-Б
Самарская область, Кошкинский район, село Большая Константиновка, улица Центральная, дом 54
Самарская обл., Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 77 “А”
Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210
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