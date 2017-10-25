3 ноября в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант».

Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru с 3 ноября по 5 ноября будет организовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок

будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Подробную информацию о Международной акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

Дополнительная информация по тел.:

Региональный координатор Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» – руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента мониторинга общественного мнения Администрации Губернатора Самарской области Надежда Петровна Осипова, тел. 332-07-91.

В Самарской области диктант будут писать на 57 площадках.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Организатором «Большого этнографического диктанта» в Самарской области является Администрация Губернатора Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов».

Список площадок Самарской области по этнографическому диктанту

Самарская область, г.о.Самара, ул.Академика Павлова, д.1

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва»

Самарская область, г.о.Самара, ул. Максима Горького, д.65/67

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»

Самарская область, г.о.Самара, ул.Фрунзе, 167

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный институт культуры»

Самарская область, г.о.Самара, ул.Московское шоссе, д.125а

ГАУ ДПО СО «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, д.22

ГБОУ СОШ с.Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Луговцева, д.22

МБУК м.р. Безенчукский Самарской области «Многофункциональный культурный центр» обособленное подразделение «Межпоселенческая центральная районная библиотека»

Самарская область, м.р.Елховский, с.Елховка, ул.Школьная, д.8а

ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского с.Елховка

Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д.38

ГБОУ ООШ с.Чувашское Урметьево

Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая,д.10

ГБОУ СОШ (ОЦ) имени В.Н.Татищева с.Челно-Вершины

Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, д.101

ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр»

Самарская область, г.о.Тольятти, ул.70 лет Октября, д.60

Восточной институт культуры

Самарская область, г.о.Похвистнево, ул.Лермонтова, д.16

Здание Администрации городского округа Похвистнево Самарской области

Самарская область, г.о.Кинель, ул.Маяковского д.72

Центральная библиотека МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»

Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д.79а

Библиотека – филиал №1 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»

Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т.Алексеевкаул.Гагарина, д.5

Библиотека – филиал №5 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»

Самарская область, г.о.Нефтегорск, пр-т Победы, д.10

ГБОУ СПО «Нефтегорский государственный техникум»

Самарская область, г.о.Самара, ул.Гагарина, д.18

ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения России

Самарская область, Богатовский район, с.Съезжее, ул.Молодежная, д.33

ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с.Съезжее

Самарская область, г.о.Тольятти, ул.Белорусская, д.16в

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

Самарская область, г.о.Тольятти, ул.Гагарина, д.4

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса»

Самарская область, м.р.Ставропольский, г.о.Тольятти, ул.Комсомольская, д.109

МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека»

Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, д.10

МБУК «Централизованная библиотечная система»

Самарская область, г.о.Самара, ул.Советской Армии, д.141

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Самарская область, г.о.Жигулевск, ул.Гидростроителей, д.10

ОАНО ВО «Волжский университет им.Татищева»

Самарская область, г.о.Сызрань, ул.Советская, д.92

Центральная городская библиотека им. Е.И.Аркадьева МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань»

Самарская область, Сызранский район, п.г.т.Балашейка, ул.Горького, д.10

Балашейская сельская библиотека – структурное подразделение муниципального учреждения Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Сызранский

Самарская область, Исаклинский район, с.Исаклы, ул.Первомайская д.4а

ГБОУ СО средняя общеобразовательная школа им.М.К. Овсянникова села Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области

Самарская область, Кинельский район, п.Кинельский, ул.Рабочая, д.4а

ГБОУ СОШ п.Кинельский

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, д.54

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы

Самарская область, г.о.Самара, ул.Циолковского д.1

Учебный корпус №10 ФГБОУ ВО «СамГТУ»

Самарская область, Волжский район, с.Дубовый умет, пер.Школьный, д.1

ГБОУ СОШ «Образовательный центр»

Самарская область, г.о.Самара, ул.Стара-Загора, д.76

СФ ГАОУ ВО «Самарский филиал Московского городского педагогического университета»

Самарская область, Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.Кирова, д.38

ГБОУ СОШ с.Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области

Самарская область, Пестравский район, с.Пестравка, ул.Крайнюковская, д.75

ГБОУ СОШ с.Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

Самарская область, Приволжский район, п.Новоспасский, ул.Школьная, д.1

ГБОУ СОШ пос.Новоспасский муниципального района Приволжский

Самарская область, Хворостянский район, с.Хворостянка, ул.Советская, д.56

Хворостянский филиал ГБОУ СОШ пос.Прогресс м.р. Хворостянский Самарской области

Самарская область, г.о.Чапаевск, ул.Жуковского, д.35

ГБОУ СОШ №10 г.о.Чапаевск Самарской области

Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала, ул.Попова, д.7

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» им. Героя Советского Союза М.Р.Попова ж.-д.ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Учебная, д.2

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

Самарская область, г.о.Самара, ул.Воронежская, д.9

ГКУ СО «Дом дружбы народов»

Самарская область, Приволжский район, пос. Новоспасский, ул.Школьная, д.l

ГБОУ СОШ пос.Новоспасский муниципального района Приволжский

Самарская область, г.о.Октябрьск, ул.Ленина, д.52

МБОУ ДО г.о.Октябрьск «Детская школа искусств №1»

Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. Ст.Разина, 128

ГБОУ СОШ № 2 “Образовательный центр” имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области

Самарская область, Кошкинский район, с.Старое Максимкино, ул. Школьная, 5

ГБОУ ООШ с.Старое Максимкино м.р.Кошкинский Самарской области

Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, ул.Советская, 146

ГБОУ СОШ с.Шигоны м.р.Шигонский Самарской области

Самарская область, Шигонский район, с.Малячкино, ул.Школьная, 1

ГБОУ СОШ с.Малячкино м.р.Шигонский Самарской области

Самарская область, Шигонский район, с.Новодевичье, ул.Советская, 58-Б

ГБОУ СОШ с.Новодевичье м.р.Шигонский Самарской области

Самарская область, Кошкинский район, село Большая Константиновка, улица Центральная, дом 54

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области

Самарская обл., Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 77 “А”

МАУ “Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта” Клявлинская центральная районная библиотека

Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210

Правительство Самарской области

Самарская область, г. Самара, ул. Свободы, 2В

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения»

Самарская область, г.о.Самара г.о.Самара, ул.Галактионовская, д.37

ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

Самарская область, г.о.Самара г.о.Самара, ул.Волгина, д.117а ЧОО ВО «Самарский институт управления»

Самарская область, г.о.Самара г.о.Самара, ул.Самарская, д.205а

ГБПОУ СО «Самарский энергетический колледж»

Самарская область, г.о.Самара г.о.Самара, ул.Молодогвардейская, д.59

ГАПОУ «Самарский государственный колледж»

Самарская область, г.о.Самара, Старый пер., 6

ГБПОУ СО «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова»

Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, улица Ленина, 15

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сергиевский губернский техникум»