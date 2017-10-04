Гостей ждут 60 интерактивных выставочных экспозиций, 15 мастер-классов и 19 лекций.

«Общая площадь, которую займет экспозиция фестиваля, составит около 3 тыс кв м. Мы планируем, что наши мероприятия на двух площадках вместе с лекториями за три дня посетят около 30 тысяч. человек», ― рассказал сегодня СМИ ответственный секретарь оргкомитета Фестиваля науки в Самаре Алексей Аржанов. – У Фестиваля науки есть два девиза. Первый – наука 0+, иными словами мы предполагаем, что наука может быть доступна с самого зарождения человеческого сознания. Второй девиз ― “прикоснись к науке”. Наша задача сделать так, чтобы даже малыши смогли в прямом смысле слова прикоснуться к науке”.

На площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва участники Фестиваля смогут примерить на себя сразу несколько ролей. Настоящим ученым-экспериментатором позволит себя почувствовать интерактивная химическая лаборатория и площадка «Занимательная физика». Игроком интеллектуальных игр ― «Лаборатория интеллектуальных игр». Понять, какой экологический след ты оставишь на Земле, можно будет с помощью тематического экспресс-тестирования. Любители роботов смогут побольше узнать о принципах их работы от Центра робототехники Самарского университета. В музее авиации и космонавтики Самарского университета (Московское шоссе, 34, корпус 3) можно будет стать настоящим пилотом с помощью интерактивной игры «За штурвалом самолета». А у фото-стены «Примерь на себя учёного» у гостей фестиваля будет возможность преобразиться в Энштейна или любого другого ученого при помощи различных атрибутов.

Вторая площадка Фестиваля науки откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Она также удивит различными форматами продвижения науки. Здесь пройдет интерактивная выставка «История и мировые открытия», где можно будет научиться писать китайские иероглифы, послушать испанскую музыку и узнать интересные факты об особенностях английского языка. Также будут представлены химическая лаборатория Самарского университета и фото-стена «Примерь на себя учёного». Пройдут разнообразные интеллектуальные игры сразу в нескольких областях: социологии, литературе, фотографии и даже загадок восприятия. Не дадут заскучать и самым маленьким гостям ― для них будет работать интерактивная выставка-лаборатория «Робототехника для детей».

Особыми гостями Фестиваля станут известные популяризаторы науки, которые доступным языком расскажут, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открывает современному человеку. В их числе российский астрофизик и журналист Борис Штерн, который расскажет об экзопланетах, а также крупнейший специалист по русской культуре, фотограф, профессор Университета Тюлейн (США) Уильям Брумфилд.

Свои программы на Фестивале представят научно-популярные лектории «Думай», «Курилка Гутенберга» и проект «15х4 Самара», а также Парк чудес «Галилео», музей занимательных наук «Эйнштейн» и другие.

В этом году фестиваль в Самаре проходит на качественно новом уровне – он получил статус Центральной региональной площадки. Аналогичный статус смогли получить всего три российских региона. Помимо Самары это Владивосток и Салехард.

«Фестиваль науки крайне важен не только для Самарского университета. Он популяризирует научные исследования всех вузов Самарской области. Кроме того, это очень эффективный механизм привлечения всех выпускников школ Самарской области в учебные заведения нашего региона. Мы показываем многогранность наших направлений подготовки и мультидисциплинарность исследований», ― отметил первый проректор – проректор по науке и инновациям Самарского университета Андрей Прокофьев.

Вход на фестиваль свободный!

Мероприятия Фестиваля наук пройдут с 10:00 до 18:00 на базе Манежа Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (ул. Врубеля, 29) и Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А)