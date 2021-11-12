Фонд Юрия Лужкова объявил об учреждении именной стипендии Ю.М. Лужкова в его альма-матер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В соответствии с соглашением между фондом и вузом, начиная с 2021 года, три студента будут ежемесячно получать именную стипендию. Кандидатами на получение стипендии станут учащиеся 3-го и 4-го курсов с отличной успеваемостью по итогам двух последних сессий, отдельное внимание будет уделено факультету инженерной механики, который в 1958 году окончил мэр Москвы.

Отбор трех стипендиатов будет производиться комиссией, включающей членов совета Фонда Юрия Лужкова, с учетом рекомендаций деканата факультетов. Две стипендии будут присуждаться за научные достижения и одна – за активную общественную деятельность.

Директор Фонда Геннадий Теребков сообщил, что стипендиальная программа в РГУ является частью программы Фонда Юрия Лужкова по поддержке активной талантливой молодежи, в которую также входит долгосрочное сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!», в рамках которого учреждена ежегодная именная премия Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». Научное наследие мэра также ляжет в основу магистерских диссертаций в одном из ведущих вузов Москвы.

Ректор РГУ В.Г. Мартынов напомнил о том, что Юрий Михайлович являлся Почетным доктором и выпускником университета: «Мы всегда будем гордиться Юрием Михайловичем как выпускником Губкинского университета и чтить его память как крупного государственного деятеля, талантливейшего ученого, инженера и управленца. Мы рады видеть, что фонд его имени продолжает его работу по поддержке лучших умов страны, внося вклад в развитие ее интеллектуального и профессионального будущего».

Юрий Михайлович Лужков поступил на факультет инженерной механики в 1953 году. По его словам, полученные там знания были крайне полезны ему для управления городским хозяйством столицы: «В альма-матер я получил очень много, а главное – умение самостоятельно мыслить и находить решения в нестандартных ситуациях». «Этот институт уже 80 лет готовит уникальных специалистов, он обеспечивает нашу страну специалистами высшего уровня», – отмечал Юрий Лужков.

Фонд Юрия Лужкова был создан в 2020 году для продолжения его добрых начинаний, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Лужков оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд Юрия Лужкова является некоммерческой организацией; в основу идеи его создания легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.