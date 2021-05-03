Анна Львова (в инстаграме @lvova_anna) – теле- и радиоведущая, редактор, автор программ, тренер по голосу, речи и публичным выступлениям с опытом работы на ТВ более 13 лет. Кроме того, она автор онлайн-проекта «Спикер высшего пилотажа».

Анна Львова родилась в Волгограде, начинала свою карьеру как ведущая прямого эфира на ГТРК «Самара», затем работала ведущей новостей в компании «Комсомольская правда», была автором программ на автомобильном канале «АВТО24», корреспондентом на портале Lenta.ru, редактором информационной программы «Вести» на ВГТРК, а также блистала на телеканале РЕН ТВ. Огромный разносторонний опыт на телевидении помог ей в создании собственной онлайн школы «Спикер высшего пилотажа».

Анна Львова обучает работе с голосом и речью. Занятия в ее школе помогают выпускникам зарабатывать больше, чем конкуренты, расти по карьерной лестнице, производить нужное впечатление. Причем навыки публичного выступления и самопрезентации необходимы как предпринимателям, так и наемным сотрудникам, а также блогерам и экспертам, кто развивается в онлайне.

Основное отличие от других школ ораторского мастерства – здесь не ограничиваются скороговорками и упражнениями. В курсе используются мощные психологические инструменты для раскрепощения, обретения уверенности в себе. Рушатся паттерны поведения и прорабатываются детские травмы. Ученики признаются, их жизнь меняется во всех сферах. Даже улучшается коммуникация с близкими людьми.

На сегодняшний день обучение у Анны Львовы больше 1000 учеников со всего мира. Участники курса не только смогли научиться уверенно заявлять о себе, ярко и убедительно строить свои выступления, но и избавились от страхов и зажимов.

Сейчас Анна Львова живет в Москве. Помимо обучения онлайн, проводит также личные консультации.

А главная гордость проекта – бесплатные консультации логопеда для родителей, чьи дети имеют особенности речевого развития.