25 апреля, во вторник, в 9.30 учащиеся 4-х классов области приступят к выполнению проверочной работы по математике.

С 18 апреля 2017 года на территории Самарской области началось проведение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), которые наряду с предметными результатами обучения учеников в рамках ВПР позволяют оценить также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.

В ВПР в 4 классах принимают участие около 30 000 четвероклассников. Школьники уже написали ВПР по русскому языку. Проверочная работа проводилась в 2 этапа: 18 апреля ученики написали диктант и выполнили 2 задания к нему, а 20 апреля они выполнили вторую часть проверочной работы, которая включала в себя 12 заданий, в том числе 9 заданий по приведенному в тексте работы тексту.

Все работы для 4 класса рассчитаны на 45 минут. 25 апреля четвероклассникам предстоит выполнить работу по математике, а 27 апреля – по окружающему миру.

К выполнению ВПР приступили также и ученики 5 классов. 5253 школьника из 109 образовательных организаций 18 апреля написали проверочную работу по русскому языку, которая включала в себя 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному в работе тексту для чтения.20 апреля пятиклассники выполнили ВПР по математике. Работа, состоящая из 14 заданий, позволила продемонстрировать ученикам не только полученные в процессе обучения математике знания, но и умения применять эти знания для решения задач практического характера, логически рассуждать, работать с информацией, представленной с использованием символико-схематических средств.

25 апреля и 27 апреля ученикам 5 классов предстоит написание ВПР по истории и окружающему миру соответственно. Продолжительность выполнения работ составит 45 минут.

Десятиклассники и одиннадцатиклассники из 130 образовательных организаций 19 апреля 2017 года приняли участие в ВПР по географии. Задания работы были направлены на проверку знаний учащихся географических явлений и процессов в геосферах и географических особенностей природы, населения и отдельных территорий; умения анализировать географическую информацию, представленную в различных формах; способности применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни.

Одиннадцатиклассникам предстоит еще выполнить 4 работы: – 25 апреля – ВПР по физике (участие в них примут 2477 учеников из 177 образовательных организаций); – 27 апреля – ВПР по химии (будут участвовать 3050 школьников из 156 образовательных организаций); – 11 мая – ВПР по биологии (работы выполнят 3860 одиннадцатиклассников из 202 образовательных организаций); – 18 мая – ВПР по истории (работы напишут 4248 обучающихся из 208 образовательных организаций).

Участие в ВПР в 11 классах принимают выпускники, которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена. Продолжительность выполнения работ – 90 минут.