В День студента молодые активисты Общероссийского Народного фронта в Самарской области провели рейд безопасности пешеходных дорог, ведущих к учебным корпусам Самарского национального исследовательского университета.

Все чаще в социальных сетях, на форумах появляются сообщения учащихся и студентов о небезопасных маршрутах к альма-матер, которыми вынуждены пользоваться и студенты, и преподаватели, рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Павел Чумак. Например, около одного из корпусов технического университета отсутствует тротуар вдоль проезжей части, есть нарекания на плохое освещение студенческих городков.

Проблема отсутствия благоустроенного тротуара от трамвайной остановки Постников овраг вдоль трамвайных путей до остановки Госуниверситет появилась более 20 лет назад, но в связи с объединением крупнейших региональных вузов и совмещением расписаний занятий студентов между корпусами на Московском шоссе и корпусом на Ново-Садовой, увеличился поток студентов, использующих трамвайный маршрут для перемещения между корпусами.

«Экономя средства, многие студенты от Постникова оврага до Госуниверситета идут пешком вдоль трамвайных путей, где полностью отсутствует пешеходный тротуар, освещение, и другие элементы благоустройства. Студенты вынуждены идти вдоль трамвайного полотна, подвергая неоправданному риску жизнь и здоровье», – пояснил Чумак.

Активисты ОНФ вместе с представителями Совета обучающихся Самарского университета и сотрудниками департаментов транспорта и благоустройства и экологии прошли тем маршрутом, которым ежедневно пользуются сотни студентов.

«Тема благоустройства и безопасности студенческих кампусов – очень важный вопрос, который до этого никто не поднимал, но я уверен, что региональная инициатива молодых самарских активистов получит развитие в других регионах, а выявленные на «рейдах безопасности ОНФ» нарушения будут оперативно устранятся», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ, ректор национального университета Евгений Шахматов.

По итогам рейда представители администрации города сообщили, что в ближайшее время будет найдено решение по организации безопасного движения пешеходов по участку от Постникова оврага до Университета.