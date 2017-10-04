3 октября жюри конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» под председательством ректора МГУ В.А.Садовничего назвало пятёрку победителей. В список лучших преподавателей России вошёл учитель математики и информатики МБОУ СОШ №132 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Г.П. Губанова г.о.Самара Владимир Пономаренко.

В финальном испытании II тура федерального конкурса приняли участие 15 педагогов России. Владимир Пономаренко успешно справился с заданиями и теперь претендует на звание Учителя года России наряду с коллегами из Москвы, Ростова-на-Дону, Димитровграда и Казани. Пятеро лучших учителей России 2017 года получили хрустальные фигурки пеликана – символа конкурса.

Школу №132, в которой сегодня трудится один из лучших учителей России Владимир Пономаренко, окончил врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил самарского учителя с успехом в федеральном конкурсе. Он подчеркнул, что для школы, где упор в образовательном процессе делается на гуманитарные науки, вдвойне престижно, что в список лучших учителей страны вошёл преподаватель точных наук – математики и информатики:

«Это говорит о высоком качестве знаний, которые преподаватели 132-й школы передают своим ученикам. В ней работают настоящие профессионалы, неоднократно отмеченные за свой труд, любовь к своему делу и детям на самом высоком уровне. Именно на таких активных, трудолюбивых учителей, которые не просто преподают предмет, а передают своим ученикам любовь к нему, и нужно равняться», – отметил Дмитрий Азаров.

Владимиру Пономаренко 33 года. В своей заявке на участие в конкурсе он отметил, что работа в школе с детьми стала для него открытием: «Я иногда сравниваю его с театральной постановкой, где каждый день нужно было разыгрывать новый спектакль с большим числом актеров, а это обязывает учителя быть в постоянном творческом поиске идей и сценариев».

Самарские учителя неоднократно завоевывали почётные места на федеральном этапе конкурса «Учитель года России» и других конкурсах профмастерства, входили в список лучших преподавателей страны. Так, в 2015 году звание Учителя года России завоевал преподаватель истории и естествознания Сергей Кочережко. Вместе с почётным статусом он привёз в Самару и право проводить конкурс следующего года. В конкурсе «Учитель года 2016» впервые в истории педагогического состязания приняли участие представители всех 85 регионов России.

В 2017 году конкурс проводился в г. Сочи.

Абсолютный победитель будет назван 5 октября со сцены Большого Кремлёвского дворца в ходе торжественной церемонии, посвященной окончанию конкурса и празднованию Международного Дня учителя.