С 11 по 14 декабря в Ярославле проходил Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В нем принимала участие делегация Самарской области. В ее состав вошли победители Всероссийского конкурса «Авторский урок будущего»: учителя Елена Фоломкина из с. Ягодное Ставропольского р-на и Нина Юринова из г. Октябрьск и их лучшие ученики.

«ПроеКТОриЯ» – это 4 дня плодотворного общения, это интересные встречи, в том числе – с представителями крупного российского бизнеса.

Главным событием стало выступление Президента РФ Владимира Путина. В рамках Форума он провёл открытый урок. Общение главы государства со старшеклассниками носило свободный, неформальный характер. В беседе с аудиторией Владимир Путин поделился своими впечатлениями от Форума, а также вспомнил своё школьное детство. Президент России также признался, что из развивающихся сегодня перспективных направлений его особенно захватывают генетика и искусственный интеллект. В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул высокую значимость профессии учителя, и его особую роль в профессиональной ориентации школьников.

В рамках Форума школьники работали в различных направлениях. Ребята решали практические кейсы, экспериментировали в лабораторных зонах. У старшеклассников появилась возможность коммуникации с профессионалами: они получили ценные советы по улучшению проекта, повысили уровень профессиональной грамотности, погрузились в сферу, в которой планируют работать в будущем.

Виктор Тимченко работал в направлении «Технологии движения» (кейс: «Беспилотный катер для исследования карстовых пещер»). В задачу по кейсу входила разработка автономной системы управления катером и его сборка.

Юрий Кутузов в рамках направления «Космические технологии», участвовал в разработке кейса «Инновационные средства передвижения». Ребята продумывали для космонавтов средства управления луноходом.

Полине Фоломкиной ближе оказалось направление «Информационные технологии», кейс «Безопасная школа». Её команда занималась разработкой системы «Умная школа». За активную работу на форуме Полина награждена благодарностью президента ПАО «Ростелеком».

В рамках Форума педагоги смогли обсудить актуальные вопросы профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере образования.

Кроме того, они были вовлечены в проектную деятельность. Группа, в состав которой входила Елена Фоломкина, разработала профориентационный проект «Профи – резерв».

За активное участие во Всероссийском конкурсе «Авторские уроки будущего» и образовательной программе Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» Елена Фоломкина отмечена Благодарственным письмом Министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой. Учащиеся награждены дипломами Министерства просвещения Российской Федерации как участники Форума.