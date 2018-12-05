Учителя и школьники из Самарской области приняли участие в форуме «ПроеКТОриЯ»2018-12-17 20:39
С 11 по 14 декабря в Ярославле проходил Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В нем принимала участие делегация Самарской области. В ее состав вошли победители Всероссийского конкурса «Авторский урок будущего»: учителя Елена Фоломкина из с. Ягодное Ставропольского р-на и Нина Юринова из г. Октябрьск и их лучшие ученики.
Главным событием стало выступление Президента РФ Владимира Путина. В рамках Форума он провёл открытый урок. Общение главы государства со старшеклассниками носило свободный, неформальный характер. В беседе с аудиторией Владимир Путин поделился своими впечатлениями от Форума, а также вспомнил своё школьное детство. Президент России также признался, что из развивающихся сегодня перспективных направлений его особенно захватывают генетика и искусственный интеллект. В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул высокую значимость профессии учителя, и его особую роль в профессиональной ориентации школьников.
В рамках Форума школьники работали в различных направлениях. Ребята решали практические кейсы, экспериментировали в лабораторных зонах. У старшеклассников появилась возможность коммуникации с профессионалами: они получили ценные советы по улучшению проекта, повысили уровень профессиональной грамотности, погрузились в сферу, в которой планируют работать в будущем.
Виктор Тимченко работал в направлении «Технологии движения» (кейс: «Беспилотный катер для исследования карстовых пещер»). В задачу по кейсу входила разработка автономной системы управления катером и его сборка.
Полине Фоломкиной ближе оказалось направление «Информационные технологии», кейс «Безопасная школа». Её команда занималась разработкой системы «Умная школа». За активную работу на форуме Полина награждена благодарностью президента ПАО «Ростелеком».
В рамках Форума педагоги смогли обсудить актуальные вопросы профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере образования.
Кроме того, они были вовлечены в проектную деятельность. Группа, в состав которой входила Елена Фоломкина, разработала профориентационный проект «Профи – резерв».
За активное участие во Всероссийском конкурсе «Авторские уроки будущего» и образовательной программе Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» Елена Фоломкина отмечена Благодарственным письмом Министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой. Учащиеся награждены дипломами Министерства просвещения Российской Федерации как участники Форума.
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